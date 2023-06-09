От «Форсажа 10» до «Трех мушкетеров» с Касселем и Гаррелем: Что смотреть дома на этой неделе

Десятая часть франшизы с Вином Дизилем «Форсаж», новая экранизация романа Александра Дюма с блестящим кастом «Три мушкетера: д’Артаньян», триллер Пола Шредера «Тихий садовник» и вариация истории Билли Миллигана с Томом Холландом и Амандой Сайфред «Переполненная комната» — рассказываем о фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Фильм «Голубоглазый японец» / Tokyo Giant: The Legend of Victor Starffin (12+)
Трогательный документальный фильм о бейсболисте Викторе Старухине. Эмигрировавшей из царской России в Японию двухметровый спортсмен стал там лучшим питчером. Что, впрочем, не спасло его от «лагеря для интернированных жителей Запада», куда его поместили во время Второй мировой войны. Удивительную историю жизни отца в картине узнают вместе со зрителями две его дочери, которые оказались на разных континентах и не виделись 42 года. Снял проект Чавдар Георгиев, номинировавшийся на «Эмми» за ленту «Пустыня запрещенного искусства».
С 5 июня, Premier
Фильм «Три мушкетера: д’Артаньян»/ Les trois mousquetaires: D'Artagnan (12+)
Новая экранизация романа Александра Дюма, в которой Венсан Кассель играет Атоса, Ева Грин — Миледи, Ромен Дюрис — Арамиса, а Луи Гаррель — короля Людовика. Роль главного из мушкетеров — Д’Артаньян — досталась Франсуа Сивилю («Шагни вперед», «Поменяться местами»). Кстати, уже готовится сиквел картины, в которой фокус сместится как раз на Миледи. Обе части снимает режиссер «Эйфеля» Мартин Бурбулон.
С 6 июня, «Кинопоиск», Kion, Okko, Premier
Сериал «Два холма», 2 сезон (Start) (18+)
Продолжение фантастической антиутопии про мир без мужчин, которые практически вымерли из-за биологической войны. Женщины в 2140 году живут в разумных экогородах и размножаются через искусственное оплодотворение, рождая только девочек. Впрочем, часть мужчин все же выжили и живут по старинке — в заброшенных мегаполисах. В сериале играют Пелагея Невзорова, Никита Кологривый, Жанна Эппле, Владимир Епифанцев, Анна Снаткина, Филипп Бледный, Светлана Камынина и другие. Режиссером второго сезона стал Аскар Бисембин («Свадьба на троих»).
С 6 июня, Start
Фильм «Яга и книга заклинаний» (6+)
Анимационная сказка посвящена истории бабы Яги — ее юным годам. Рыжеволосая ведьма живет на болоте с ученым котом. Чтобы стать настоящей колдуньей, ей нужна книга заклинаний, похищенная у нее много лет назад. Однажды у Яги появляется шанс вернуть артефакт и доказать, что она совсем не злая. Мультфильм озвучили Федор Бондарчук, Юлия Хлынина и Лидия Чистякова-Ионова.
С 6 июня, «Кинопоиск», «Иви», Kion, Okko
Сериал «Арнольд» / Arnold, премьера (Netflix) (16+)
В конце мая на Netflix вышел шпионский боевик «Фубар» — первый сериал, в котором Арнольд Шварценеггер сыграл главную роль. В пандан к нему стриминг также выпускает документальный проект-панегирик о пути актер и бывшего губернатора Калифорнии к славе — как бодибилдер из Австрии смог сделать блестящую карьеру в Голливуде. Режиссером мини-сериала стала Лесли Чилкотт, работавшая над «Приготовьтесь, будет громко» (как продюсер) и «Helter Skelter: Американский миф».
С 7 июня, Netflix
Сериал «В Филадельфии всегда солнечно» / It's Always Sunny in Philadelphia, 16 сезон (FXX) (18+)
Кажется, бесконечный (как количество ясных дней в Филадельфии) ситком возвращается в уже 16-м по счету сезоном. В новых эпизодах проекта про радости, горести и сложные взаимоотношения владельцев ирландского паба «У Пэдди» появятся сразу два актера из сериала «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон и Аарон Пол.
С 7 июня, FXX
Сериал «Основано на реальных событиях» / Based on a True Story, премьера (Peacock) (18+)
Комедийный триллер с Кейли Куоко («Бортпроводница», «Теория большого взрыва») и Крисом Мессиной («Острые предметы») высмеивает увлечение Америки жанром тру-крайма. По сюжету семейная пара — бывшая звезда тенниса, ставшая риелтором, и сантехник — пытаются монетизировать моду на подкасты о серийных убийцах. Шоураннером проекта стал Крэйг Розенберг («Проповедник», «Пацаны»), а среди исполнительных продюсеров «Основано на реальных событиях» — звезда «Озарка» Джейсон Бейтман.
С 8 июня, Peacock
Фильм «Тихий садовник» / Master Gardener (18+)
Триллер Пола Шредера — автора «Таксиста» и «Бешенного быка» — по его собственному сценарию показывали во внеконкурсной программе на Венецианском кинофестивале. В России картина, минуя кинотеатры, сразу выходит в онлайне. Это история садовника Нарвела Рота (Джоэл Эдгертон), ухаживающего за флорой в поместье Нормы Хаверхилл (Сигурни Уивер). Его жизнь кажется ничем не примечательной, хотя прошлое скрывает множество тайн. Триггерить от них Нарвела начинает, когда работодательница просит его научить ухаживать за цветами свою племянницу Майю (Куинтесса Суинделл), которая скрывается от бывшего дилера.
С 8 июня, «Кинопоиск», «Иви», Okko, Kion, Wink
Фильм «Форсаж 10» / Fast X (16+)
В десятой части франшизы помирившийся с братом Доминик Торетто (Вин Дизель) состязается в скорости, погонях и многоходовках с бразильским криминальным авторитетом Данте Рейсом (Джейсон Момоа), у которого с ним личные счеты (он сын главного злодея из пятой части). Поэтому тот отыгрывается на семье Торетто. Снял проект на этот раз французский режиссер Луи Летерье (сериал «Люпен», фильмы «Иллюзия обмана» и «Перевозчик»).
С 9 июня, VOD
Сериал «Переполненная комната» / The Crowded Room, премьера (Apple TV+) (18+)
Триллер с Томом Холландом и Амандой Сайфред, вдохновленный книгой Дэниела Киза «Множественные умы Билли Миллигана». Дэнни Салливана задерживают по обвинению в убийстве. В ходе расследования полицейская Риа начинает подозревать, что у юноши психические проблемы — диссоциативное расстройство идентичности. Шоураннером проекта стал сценарист Акива Голдсман, обладатель «Оскара» за «Игры разума».
С 9 июня, Apple TV+
Сериал и фильм «Меньшее зло» (Kion) (18+)
Автор прекрасно печального фильма «Со мною вот что происходит» и сериала «Большая секунда» Виктор Шамиров сочинил вместе с Ольгой Мотиной-Супониной проект про сложные отношения двух пар. Вика (Полина Агуреева) и Максим (Алексей Розин) хотят завести ребенка, но они бесплодны. Они просят помочь бывшего любовника Вики Павла (Виктор Добронравов) и его подругу Алису (Юлия Гревцова). «Меньшее зло» выйдет в двух форматах: как фильм и мини-сериал из трех эпизодов.
С 9 июня, Kion
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