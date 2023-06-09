От «Форсажа 10» до «Трех мушкетеров» с Касселем и Гаррелем: Что смотреть дома на этой неделе

Фильм «Голубоглазый японец» / Tokyo Giant: The Legend of Victor Starffin (12+)

Трогательный документальный фильм о бейсболисте Викторе Старухине. Эмигрировавшей из царской России в Японию двухметровый спортсмен стал там лучшим питчером. Что, впрочем, не спасло его от «лагеря для интернированных жителей Запада», куда его поместили во время Второй мировой войны. Удивительную историю жизни отца в картине узнают вместе со зрителями две его дочери, которые оказались на разных континентах и не виделись 42 года. Снял проект Чавдар Георгиев, номинировавшийся на «Эмми» за ленту «Пустыня запрещенного искусства».

С 5 июня, Premier