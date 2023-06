От «Форсажа 10» до «Трех мушкетеров» с Касселем и Гаррелем: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «В Филадельфии всегда солнечно» / It's Always Sunny in Philadelphia, 16 сезон (FXX) (18+)

Кажется, бесконечный (как количество ясных дней в Филадельфии) ситком возвращается в уже 16-м по счету сезоном. В новых эпизодах проекта про радости, горести и сложные взаимоотношения владельцев ирландского паба «У Пэдди» появятся сразу два актера из сериала «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон и Аарон Пол.

С 7 июня, FXX