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Виктор Добронравов и звезда Happy End Денис Власенко сыграют в авантюрной комедии «Инспектор Гаврилов»

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Бывший криминальный авторитет Саша Медный волею случая становится начальником отделения полиции в небольшом провинциальном городке. Показываем первые кадры со съемочной площадки.

Онлайн-кинотеатр START, телеканал СТС
Онлайн-кинотеатр START, телеканал СТС
Онлайн-кинотеатр START, телеканал СТС
Онлайн-кинотеатр START, телеканал СТС
Онлайн-кинотеатр START, телеканал СТС
Онлайн-кинотеатр START, телеканал СТС

По сюжету, в надежде начать новую жизнь рецидивист Саша Медный (Виктор Добронравов) решается на последнее ограбление. Но все идет не по плану. Скрываясь от преследования на поезде до Владивостока, он присваивает себе имя и форму соседа по купе — майора Гаврилова. Так недавний мошенник становится блюстителем порядка — начальником полиции провинциального Усть-Шахтинска. Насаждая в городе свои порядки, Медный переворачивает обычный уклад российской глубинки.

Помимо Добронравова и Власенко, роли в сериале исполнят Наталья Земцова («Многоэтажка», «Восьмидесятые»), Екатерина Стулова («Отчаянные дольщики», «Сестры»), Никита Дювбанов («Пассажиры. Последняя любовь на Земле») и другие. В режиссерском кресле — Кирилл Васильев («Ну здравствуй, Оксана Соколова!», «Корни», «Фитнес»).

Онлайн-кинотеатр START, телеканал СТС
Онлайн-кинотеатр START, телеканал СТС
Виктор Добронравов

О сериале «Инспектор Гаврилов»:

Это классная, смешная история. Я бы даже сказал комедия положений, но при этом герои в ней не плоские, а сложные и очень разные. Медный мне интересен в первую очередь тем, что он вроде бы не герой, а антигерой. И я уверен, что и зрителю, и мне в процессе съемок будет любопытно наблюдать за его изменениями. Ну и еще одна большая радость — работа с Кириллом Васильевым. Мы вместе работали в фильме «Ну здравствуй, Оксана Соколова!», и я уже очень давно хотел встретиться с ним на площадке снова!

Съемки продлятся до конца августа и пройдут в Москве и Тульской области. Премьера сериала состоится в 2024 году.

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