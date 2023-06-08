Виктор Добронравов и звезда Happy End Денис Власенко сыграют в авантюрной комедии «Инспектор Гаврилов»

По сюжету, в надежде начать новую жизнь рецидивист Саша Медный (Виктор Добронравов) решается на последнее ограбление. Но все идет не по плану. Скрываясь от преследования на поезде до Владивостока, он присваивает себе имя и форму соседа по купе — майора Гаврилова. Так недавний мошенник становится блюстителем порядка — начальником полиции провинциального Усть-Шахтинска. Насаждая в городе свои порядки, Медный переворачивает обычный уклад российской глубинки.

Помимо Добронравова и Власенко, роли в сериале исполнят Наталья Земцова («Многоэтажка», «Восьмидесятые»), Екатерина Стулова («Отчаянные дольщики», «Сестры»), Никита Дювбанов («Пассажиры. Последняя любовь на Земле») и другие. В режиссерском кресле — Кирилл Васильев («Ну здравствуй, Оксана Соколова!», «Корни», «Фитнес»).