Финалистами лаборатории «Ленфильм-дебют» в 2023 году стали:

«Ваня», Клавдия Коршунова (Москва)

«Морской конек», Роман Баранов (Москва)

«Дефицит», Анастасия Питель, Николай Татаринов (Якутск)

«Синяя птица», Наталья Лизоркина (Москва)

«И течет река», Кристина Сидорова (Петербург)

«Конец года», Нина Волова (Москва)

«Темнота», Анна Бакурадзе (Москва)

«Танец отверженных», Федор Бабенко, Полина Одинцова (Петербург)

«Святой», Артем Тумаков (Москва)

«Нас спасли инопланетяне», Александра Хайдарова, Виктория Слепцова (Петербург)

Первая лаборатория «Ленфильм-дебют» прошла в 2022 году. Инициаторами проекта выступили генеральный директор киностудии «Ленфильм» Федор Щербаков и продюсер и основатель кинокомпании Forest Film Наталья Дрозд, которая также являлась первым руководителем лаборатории.

В этом сезоне кураторами лаборатории будут режиссеры и сценаристы Бакур Бакурадзе, Любовь Борисова, Дмитрий Дьяченко, Александр Велединский, Наталья Кудряшова, Максим Пежемский, Алексей Попогребский, Андрей Прошкин, Анна Пармас и Николай Хомерики.

Работа лаборатории стартует уже в конце июня и продлится до декабря 2023 года. Очные учебные сессии будут проходить в Петербурге на киностудии «Ленфильм». Помимо этого, каждый из участников получит куратора, с которым будет работать над своим проектом индивидуально.