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Молодые петербургские сценаристы вышли в финал лаборатории «Ленфильм-дебют». Кураторы этого года — Николай Хомерики и Анна Пармас

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Участники попадут на обучение в лабораторию, где под руководством профессионалов индустрии будут дорабатывать свои дебютные сценарии до готовых к запуску проектов.

Наталья Скворцова

Николай Хомерики

Анна Пармас

Финалистами лаборатории «Ленфильм-дебют» в 2023 году стали:

  • «Ваня», Клавдия Коршунова (Москва)
  • «Морской конек», Роман Баранов (Москва)
  • «Дефицит», Анастасия Питель, Николай Татаринов (Якутск)
  • «Синяя птица», Наталья Лизоркина (Москва)
  • «И течет река», Кристина Сидорова (Петербург)
  • «Конец года», Нина Волова (Москва)
  • «Темнота», Анна Бакурадзе (Москва)
  • «Танец отверженных», Федор Бабенко, Полина Одинцова (Петербург)
  • «Святой», Артем Тумаков (Москва)
  • «Нас спасли инопланетяне», Александра Хайдарова, Виктория Слепцова (Петербург)

Первая лаборатория «Ленфильм-дебют» прошла в 2022 году. Инициаторами проекта выступили генеральный директор киностудии «Ленфильм» Федор Щербаков и продюсер и основатель кинокомпании Forest Film Наталья Дрозд, которая также являлась первым руководителем лаборатории.

В этом сезоне кураторами лаборатории будут режиссеры и сценаристы Бакур Бакурадзе, Любовь Борисова, Дмитрий Дьяченко, Александр Велединский, Наталья Кудряшова, Максим Пежемский, Алексей Попогребский, Андрей Прошкин, Анна Пармас и Николай Хомерики.

Работа лаборатории стартует уже в конце июня и продлится до декабря 2023 года. Очные учебные сессии будут проходить в Петербурге на киностудии «Ленфильм». Помимо этого, каждый из участников получит куратора, с которым будет работать над своим проектом индивидуально.

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