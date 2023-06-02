От «Бэби-тура» до «Кумира»: Что смотреть дома на этой неделе

Комедия по сценарию Василия Сигарева «Бэби-тур», экшн с Джеки Чаном и лошадью «Кунг-фу жеребец», многострадальная драма «Кумир» Сэма Левинсона с Лили-Роуз Депп и The Weeknd и финал шоу «Я никогда не…» о буднях школьницы индийского происхождения — рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Сериал «Бэби-тур», премьер (Kion) (16+)
Написанная Василием Сигаревым («Страна ОЗ», «Волчок») и снятая Федором Стуковым («Физрук», «Дылды») комедия получила на фестивале Original+ приз за лучший сценарий и женскую роль: награда досталась сразу всем актрисам-главным героиням. Это Анастасия Попова, Лина Миримская, Анна Котова и Мария Осипова. Они играют четырех подруг, работающих на птицефабрике. Чтобы перебраться в США из поселка Ливни, те придумывают план: забеременеть и родить уже в Америке. Это означает автоматическое гражданство для младенца. Дело осталось за малым — заработать на «бэби-тур» и найти отцов будущим детям.
С 1 июня, Kion
Фильм «Кунг-фу жеребец» / Long ma jing shen (6+)
Экшн-комедия с Джеки Чаном про дружбу мастера боевых искусств Ло и бурого скакуна по кличке Алое Копыто. Дав эффектный отпор банде коллекторов, они становятся звездами в социальных сетях. Но большая слава равна большой же ответственности: и вот сразиться с Ло и его конем уже собираются могущественные враги. Пожалуй, главная интрига картины для семейного просмотра — будут ли на титрах сцены с неудачными дублями.
С 1 июня, «Кинопоиск», «Иви», Okko, Premier
Сериал «В те дни» / The Days, премьера (Netflix) (18+)
Режиссер оригинального «Звонка» Хидэо Наката на этот раз пугает не мифическим призраком, а реальными событиями из недавнего прошлого. В драме в духе «Чернобыля» HBO рассказывается о произошедшей из-за землетрясения аварии на атомной электростанции «Фукусима-1». При этом как с точки зрения чиновников, так и работников АЭС. В числе постановщиков сериала также Масаки Нисиура, снявший сериал о баскетболе «Забить на последней секунде».
С 1 июня, Netflix
Сериал «Здравствуйте, вам пора», 2 сезон (Premier) (16+)
Практически избегающая черного юмора, не смотря на свою тему, комедия о вестниках смерти Павле (Михаил Тарабукин из «Кухни») и Насте (Лиза Моряк). В первом сезоне они рассказывали своим подопечным, что скоро их не станет. Во втором — будут помогать рождаться на свет. К касту спродюсированного Сариком Андреасяном проекта в продолжении также присоединился блогер Dava (Давид Манукян).
С 1 июня, Premier
Сериал «Манифест» / Manifest, 2 часть 4 сезона (Netflix) (16+)
Продолжение фантастического сериала про утраченное время — и нет, не в прустовском смысле. Напомним, пассажиры одного рейса вдруг выясняют, что почему-то летели до Нью-Йорка долгих пять лет. В четвертом сезоне, первая часть которого вышла в ноябре прошлого года, герои узнают новые мистические детали про рейс 828, ставший для них роковым.
Со 2 июня, Netflix
Сериал «Кумир» / The Idol, премьер (HBO) (18+)
После премьеры на Каннском кинофестивале многострадальный сериал с Лили-Роуз Депп и The Weeknd в главных ролях все же выходит на HBO. Также в нем снялись Дженни из девичей K-pop-группы Blackpink, Рэйчел Сеннотт («Тела, тела, тела») и Дэн Леви («Шиттс Крик»). Это история о странных абьюзивных отношениях владельца клуба и лидера загадочного культа Тедроса и начинающей поп-певицы Джоселин.
Изначально автору «Эйфории» Сэму Левинсону помогала в создании сериала режиссер Эми Саймец («Девушка по вызову», «Атланта»), но из-за разногласий она покинула проект. Критики уже пророчат «Кумиру» статус «главного телепровала года». Впрочем, так шоу и становятся культовыми.
С 4 июня, HBO
Сериал «Джо Пикетт» / Joe Pickett, 2 сезон (Paramount+) (18+)
Экранизация детективных бестселлеров Си Джей Бокса про егеря Джо Пикетта, расследующего совершенные в его лесных угодьях преступления. Его играет Майкл Дорман из трагикомедии «Патриот». Сняли проект братья Даудл («Трагедия в Уэйко»). В продолжении Пикетт вновь обнаруживает на вверенной ему территории тела убитых мужчин.
С 4 июня, Paramount+
Сериал «Я никогда не…» / Never Have I Ever, 4 сезон
В четвертом сезоне сериала про пытающуюся стать популярной школьницу-индианку юная Деви (Майтреи Рамакришнан) все также будет попадать в странные и нелепые ситуации из-за своего характера. Это финал проекта, поэтому зрителей в том числе ждет и выпускной бал. Шоураннер Минди Кейлинг («Проект Минди») в сценарии описала в том числе истории из своего детства.
С 4 июня, Netflix
Сериал «Кто-то где-то» / Somebody Somewhere, 2 сезон (HBO) (18+)
Второй сезон жизнеутверждающей драмеди про утрату и способы с ней смириться теперь доступен и легально в России (в мире он вышел в апреле). Это история одинокой Сэм (певица и комик Бриджет Эверетт), которая после смерти сестры пытается вернуться на сцену — когда-то она мечтала заниматься только музыкой. Режиссерами проекта стали Роберт Коэн (сценарист «Симпсонов» и «Бетти»), Джей Дюпласс («В поиске») и Даниэль Вебер. Во втором сезоне Сэм станет поддержкой для своих родственников.
Уже вышел, «Амедиатека»
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