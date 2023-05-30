Как рассказали «Собака.ru» в «Союзмультфильме», для самых маленьких посетителей фестиваля в ЦПКиО будет работать площадка «Оранжевая корова» — с играми, танцами и дискотекой. Для ребят постарше в зоне «Простоквашино» откроется выставка работ из «Блога Шарика». Юные блогеры получат возможность сделать контент в красочной фотозоне сериала и фотобудке.

На главной сцене праздника пройдет показ спектаклей «Приключения мультгероев» и «Мировое турне». Волк и Заяц из «Ну, погоди! Каникулы» будут ждать детей и их родителей в зоне спортивных игр. Также петербуржцы смогут принять участие в квесте от героев мультсериала «Приключения Пети и Волка» и создать свой мультфильм под руководством профессиональных аниматоров.