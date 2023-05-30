18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

«Союзмультфильм» впервые проведет в Петербурге большой детский фестиваль — с играми, спектаклями и мастер-классами

Поделиться:

Он пройдет на территории Центрального парка культуры и отдыха имени Кирова. Рассказываем о программе.

Изображение предоставлено пресс-службой "Союзмультфильма"
Изображение предоставлено пресс-службой "Союзмультфильма"

Как рассказали «Собака.ru» в «Союзмультфильме», для самых маленьких посетителей фестиваля в ЦПКиО будет работать площадка «Оранжевая корова» — с играми, танцами и дискотекой. Для ребят постарше в зоне «Простоквашино» откроется выставка работ из «Блога Шарика». Юные блогеры получат возможность сделать контент в красочной фотозоне сериала и фотобудке.

На главной сцене праздника пройдет показ спектаклей «Приключения мультгероев» и «Мировое турне». Волк и Заяц из «Ну, погоди! Каникулы» будут ждать детей и их родителей в зоне спортивных игр. Также петербуржцы смогут принять участие в квесте от героев мультсериала «Приключения Пети и Волка» и создать свой мультфильм под руководством профессиональных аниматоров.

Изображение предоставлено пресс-службой "Союзмультфильма"
Изображение предоставлено пресс-службой "Союзмультфильма"

В числе других мастер-классов, которые пройдут в рамках фестиваля — уроки по росписи деревянных значков, брелков и магнитов, по лепке из пластилина, а также раскрашиванию героев «Союзмультфильма».

Детский фестиваль «Союзмультфильма» пройдет 3 июня на территории Центрального парка культуры и отдыха имени Кирова. График работы с 11:00 до 20:00, вход свободный.

0+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: