Никита Ефремов устраивается учителем в вечернюю школу при колонии. Это сериал «Крутая перемена» Карена Оганесяна

Показываем кадры со съемочной площадки драмеди-проекта, работа над которым уже завершается.
Когда-то главный герой сериала Андрей (Никита Ефремов) пошел наперекор семейной традиции и, бросив карьеру учителя, уехал в Москву. Бизнес прогорел, а единственным способом поправить дела оказалась продажа фамильного дома, в котором, по слухам, когда-то жил Пушкин. Но есть проблема: чтобы совершить сделку, необходимо получить разрешение отца, который отбывает срок в колонии и винит в этом именно сына.
Чтобы наладить отношения, Андрей идет на хитрость и устраивается учителем в вечернюю школу при колонии. Но этого, кажется, мало — и в доказательство искренности своих намерений вернуться к преподаванию Андрей параллельно устраивается в обычную школу учителем литературы. Днем он прививает любовь к прекрасному подросткам, а вечером — заключенным. И не всегда понятно, в какой школе работать безопаснее.
Главные роли в проекте режиссера и шоураннера Карена Оганесяна («Кошка», «Игра на выживание»), помимо Ефремова, исполнили Ольга Медынич («Вампиры средней полосы», «Война семей»), Анастасия Тодореску («Кошка»), Игорь Черневич («Карамора», «Хороший человек») и Евгения Дмитриева («За полчаса до весны», «Два холма»). Премьера «Крутой перемены» состоится в 2023 году.
О сериале и участии в проекте:
На мой взгляд, «Крутая перемена» — история о поиске себя, о счастье, о прощении. О том, как быть людьми и не забывать об этом, поддавшись ритму большого города или больших достижений. Я бы сказал, это история о взрослении через возвращение к своим истокам. Мой герой Андрей жил в небольшом городке. Поехал покорять Москву, но у него ничего не вышло. Как мне кажется, это у него шло не от сердца, а то ли от желания какой-то наживы, то ли он занимался не своим делом. Потому что Андрей — прирожденный учитель. Это большой дар и он восстановит его. Эта роль заинтересовала меня и с личной точки зрения. Часто желания людей не совпадают с тем, что им нужно по-настоящему. И важно заглянуть в себя, понять, какова истинная природа этих желаний, откуда они идут. Вместе с моим героем я буду с этим разбираться, ведь и в моей жизни я сейчас стараюсь внимательно смотреть, где внутри формируются мои собственные желания. Зачем я что-то делаю? Принесет ли это мне счастье?
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