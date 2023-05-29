Никита Ефремов устраивается учителем в вечернюю школу при колонии. Это сериал «Крутая перемена» Карена Оганесяна

Когда-то главный герой сериала Андрей (Никита Ефремов) пошел наперекор семейной традиции и, бросив карьеру учителя, уехал в Москву. Бизнес прогорел, а единственным способом поправить дела оказалась продажа фамильного дома, в котором, по слухам, когда-то жил Пушкин. Но есть проблема: чтобы совершить сделку, необходимо получить разрешение отца, который отбывает срок в колонии и винит в этом именно сына.

Чтобы наладить отношения, Андрей идет на хитрость и устраивается учителем в вечернюю школу при колонии. Но этого, кажется, мало — и в доказательство искренности своих намерений вернуться к преподаванию Андрей параллельно устраивается в обычную школу учителем литературы. Днем он прививает любовь к прекрасному подросткам, а вечером — заключенным. И не всегда понятно, в какой школе работать безопаснее.