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Новый сезон «Эйфории» выйдет не раньше 2025 года

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Зрителям придется подождать продолжения истории несколько лет. Об этом заявила директор по драматическим шоу Франческа Орси в интервью Deadline.

Rokas Tenys / Shutterstock.com

Между первыми двумя сезонами хита HBO « Эйфория» , созданного Сэмом Левинсоном и Зендаей в главной роли, был перерыв в два с половиной года, связанный с пандемией. Но кажется поклонникам придется ждать третий сезон еще дольше. Все дело в том, что сейчас Сэм Левинсон плотно занят работой над «Идолом». ««Эйфория» — одно из тех шоу, которое мы начали писать параллельно с пост-продакшеном «Идола», но на данный момент у нас нет сценариев. Мы не можем начать съемки, поэтому сдача этого шоу — в идеале в 2025 году — будет зависеть от того, когда мы сможем вернуться к работе с Сэмом [Левинсоном], который на данный момент все еще пишет и заканчивает пост-продакшн «Идола», — сказал Орси журналистам.

При этом новый проект Левинсона «Идол» продолжает терпеть неудачи. Оно стало самым низкооцененным среди проектов HBO, получив всего оценку «свежести» в 17% на Rotten Tomatoes и 24 балла из 100 от Metacritic. В Каннах критикам показали две серии из шести. Они сошлись во мнении, что о шоу будут говорить много и не всегда приятно, и обозвали его «50 оттенками Тесфайе».

Недавно одна из создательниц «Эйфории» рассказала о чем будет третий сезон сериала.

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