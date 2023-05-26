От Арнольда Шварценеггера до Андрея Смирнова: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Кошка», премьера (Start) (18+)

Детектив Карена Оганесяна, режиссера «Игра на выживание», в которой главную роль играет одна из актрис его самого знаменитого проекта Анастасия Тодореску. Здесь она перевоплотилась в следовательницу Оксану Кошкину (не сложно догадаться, какое у нее прозвище). Та пытается найти детей, которых кто-то похищает, и параллельно вспомнить, что же произошло с ней, когда она была в их же возрасте. В касте также Павел Чинарев, Анатолий Белый, Алена Хмельницкая, Даниил Воробьев и Екатерина Вилкова.

С 25 мая, Start