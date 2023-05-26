От Арнольда Шварценеггера до Андрея Смирнова: Что смотреть дома на этой неделе

Шпионский комедийный боевик с Арнольдом Шварценеггером «Фубар», экранизация комикса «Американец китайского происхождения» с обладательницей «Оскара» Мишель Йео в касте, проект про дружбу «Платонический» с Сетом Рогеном и Роуз Бирн, а также драма Андрея Смирнова с Юлией Снигирь «За нас с вами» — рассказываем про главные фильмы и сериалы, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Сериал «Счастливая долина» / Happy Valley, 3 сезон (AMC+) (16+)
Продолжение, которого поклонники «Счастливой долины» ждали семь лет: именно столько прошло с момента выхода второго сезона. В финале британской криминальной драмы сержант полиции Западного Йоркшира Кэтрин Кэйвуд (Сара Ланкашир) ведет многочисленные расследования, пока ее внук Райан (Риз Конна) старается принять правду о своем биологическом отце.
С 22 мая, AMC+
Сериал «Доисторическая планета» / Prehistoric Planet, 2 сезон (AppleTV+) (6+)
Продолжение документального проект для всех, кто, как в песне группы «СБПЧ», «не может отличить пахицефалозавра от простейшего трицератопса». Эту лакуну в образовании помогает восполнить продюсер Джон Фавро («Мандалорец»). При этом — с учетом недавних археологических находок. Спецэффекты для сериала создавали эксперты, работавшие над «Королем Львом», «Аватаром» и, конечно, «Парком Юрского периода». Закадровый текст зачитывает известный натуралист Дэвид Аттенборо.
С 22 мая, AppleTV+
Сериал «Американец китайского происхождения» / American Born Chinese, премьера (Disney+) (18+)
Экранизация комикса о живущем в США подростке азиатского происхождения, отрицающем свои корни. Но однажды Цзинь Вану (его играет Бен Ван) приходится участвовать в схватках богов из китайской мифологии. В 2007 этот графический роман Джина Луэнь Яна получил премию Айснера. В шоу можно увидеть сразу троих актеров из триумфатора «Оскара» «Все везде и сразу» — Мишель Йео, Ке Хюи Куана и Стефани Сюй.
С 24 мая, Disney+
Сериал «Очищение» / The Clearing, премьера (Disney+, Hulu) (18+)
Экранизация одноименного бестселлера Джошуа Помаре, основанного на истории реально существовавшей в Австралии деструктивной секты «Семья». В сериале, как и книге, о событиях рассказывается с точки зрения женщины, которая пыталась самостоятельно остановить лидершу культа, охотящегося на детей. В касте триллера — Тереза Палмер, Гай Пирс и Миранда Отто, а сняли его сестра последней Грейси Отто («Школа разбитых сердец) и Джеффри Уокер («Бюро магических услуг»).
С 24 мая, Disney+, Hulu
Сериал «Платонический» / Platonic, премьера (Apple TV+) (18+)
Комедия с Сетом Рогеном и Роуз Бирн. Когда-то Уилл и Сильвия были лучшими друзьями, но перестали общаться. Спустя многие годы они пытаются понять, что в их отношениях пошло не так и можно ли их возобновить. Режиссером проекта стал Николас Столлер («В пролете», «Побег из Вегаса»), уже снимавший Рогена и Бирн в дилогии «Соседи. На тропе войны».
С 24 мая, Apple TV+
Сериал «Фубар» / Fubar, премьера (Netflix) (16+)
В комедийном боевике про шпионов Арнольд Шварценеггер впервые играет главную роль в сериале. Это история про Люка, агента ЦРУ, готовящегося к долгой и счастливой жизни на пенсии. Но до отставки он узнает, что его дочь Эмма (Моника Барбаро) — тоже на самом деле шпионка. Сценарий сериала придумал Ник Сантора, а снял Фил Абрахам (оба работали над «Сопрано»).
С 25 мая, Netflix
Сериал «Кошка», премьера (Start) (18+)
Детектив Карена Оганесяна, режиссера «Игра на выживание», в которой главную роль играет одна из актрис его самого знаменитого проекта Анастасия Тодореску. Здесь она перевоплотилась в следовательницу Оксану Кошкину (не сложно догадаться, какое у нее прозвище). Та пытается найти детей, которых кто-то похищает, и параллельно вспомнить, что же произошло с ней, когда она была в их же возрасте. В касте также Павел Чинарев, Анатолий Белый, Алена Хмельницкая, Даниил Воробьев и Екатерина Вилкова.
С 25 мая, Start
Сериал «Майянцы» / Mayans M.C, 5 сезон (FX) (18+)
Спин-офф «Сынов анархии», действие которого происходят через несколько лет после событий оригинала. В финальном для проекта сезоне главный герой Эз Рейес (Джей Ди Пардо) будет пытаться стать хорошим лидером байкерского клуба.
С 25 мая, FX
Фильм «За нас с вами», премьера (16+)
Действие новой картины Андрея Смирнова («Белорусский вокзал», «Осень») разворачивается в Москве в 1952-м. Еще жив Сталин, культ личности процветает, а с ним и доносы с антисемитизмом. Но интеллигенция продолжает пытаться даже в темные времена сохранять человеческое достоинство. В том числе и главная героиня — красавица Дина (Юлия Снигирь). В картине также снялись Ксения Раппопорт, Ирина Розанова, Андрей Смоляков, Леонид Ярмольник, Александр Кузнецов и Александр Устюгов.
С 26 мая, Kion, «Кинопоиск»
Фильм «Белые люди не умеют прыгать» / White Men Can't Jump (2023) (18+)
Комедия 1992 года с Вуди Харрельсоном и Уэсли Снайпсом стала культовой для всех, кто увлекается баскетболом. Фильм даже вспоминали на 94-й церемонии вручения «Оскара» — в 2022-м ему как раз исполнялось 30. Не удивительно, что столько же лет спустя решили сделать и его ремейк. В новой версии сохранены все слагаемые успеха оригинала: баскетбол, дружба и гэги, следующие один за другим. Главные роли исполнили дебютирующий в главной роли музыкант Джек Харлоу и актер Синква Уоллс («Власть в ночном городе», «Анатомия страсти»)
Уже вышел, Hulu
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