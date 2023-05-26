Юрий Быков начал съемки сериала «Лихие» о крупнейшей ОПГ в истории России

Криминальная сага расскажет историю о преступной группировке, контролировавшей самую большую территорию в мире. Через жизнь и драму главных героев, отца и сына, покажут целую эпоху в ее жестокости и великолепии, с ее надеждами, возможностями, взлетами, падениями и человеческими трагедиями.
Сюжет сериала разворачивается в Хабаровском крае. Павел Лиховцев, старший егерь и охотник на медведей, держит в тайге пасеку и воспитывает старшего сына Женьку настоящим мужиком. Однако, с приходом девяностых пасека разоряется. Павел с семьей вынужден ехать в Хабаровск в поисках лучшей жизни.
В это время в Хабаровске идет передел сфер влияния — вся власть и все ресурсы переходят к ОПГ «Общак» — банде, которая вскоре станет крупнейшей криминальной группировкой в мире. Устроившись на работу водителем к Юре Крабу, бывшему соседу по поселку и крестному Женьки, Павел быстро попадает в эпицентр бандитских разборок.
Двенадцатилетний Женя восхищается отцом, полностью ему доверяет и с открытым ртом глядит на крутых хозяев жизни – братков. Он заряжен своей миссией: мужчина должен кормить семью, помогать матери, не голодать и не унижаться. Когда отец спрашивает его, на что он готов ради семьи, Женя отвечает — на все. Так отец и сын, охотники на медведей, становятся главной парой киллеров на Дальнем Востоке.
Основных героев в сериале сыграют Артем Быстров (Павел Лиховцев), Егор Кенжаметов (Женя), Савелий Кудряшов (Женя в детстве) и Евгений Ткачук (повзрослевший Женя). Оператором-постановщиком выступил Глеб Вавилов, автором сценария — Олег Маловичко, продюсерами — Александр Цекало, Иван Самохвалов и Олег Маловичко.
Режиссер-постановщик — о сериале «Лихие»:
Получится ли эта картина? Я думаю, что получится. Дистанция очень длинная — 16 серий. Если мы сохраним на съемках семейную атмосферу, человеческие отношения – это будет самое главное достижение. Потому что наш сериал о том, что разрушает человеческие отношения – о насилии, гордыне, невнимании к другому человеку. Даже если ты кого-то любишь — этого недостаточно. Нужно быть внимательным и добрым по отношению к твоему ближнему. Надеюсь, мы все пронесем это до конца съемок
Съемки сериала «Лихие» пройдут в Москве и Карелии. Премьера криминальной саги «Лихие» в онлайн-кинотеатре Okko запланирована в 2025 году.
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