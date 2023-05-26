Юрий Быков начал съемки сериала «Лихие» о крупнейшей ОПГ в истории России

Сюжет сериала разворачивается в Хабаровском крае. Павел Лиховцев, старший егерь и охотник на медведей, держит в тайге пасеку и воспитывает старшего сына Женьку настоящим мужиком. Однако, с приходом девяностых пасека разоряется. Павел с семьей вынужден ехать в Хабаровск в поисках лучшей жизни.

В это время в Хабаровске идет передел сфер влияния — вся власть и все ресурсы переходят к ОПГ «Общак» — банде, которая вскоре станет крупнейшей криминальной группировкой в мире. Устроившись на работу водителем к Юре Крабу, бывшему соседу по поселку и крестному Женьки, Павел быстро попадает в эпицентр бандитских разборок.

Двенадцатилетний Женя восхищается отцом, полностью ему доверяет и с открытым ртом глядит на крутых хозяев жизни – братков. Он заряжен своей миссией: мужчина должен кормить семью, помогать матери, не голодать и не унижаться. Когда отец спрашивает его, на что он готов ради семьи, Женя отвечает — на все. Так отец и сын, охотники на медведей, становятся главной парой киллеров на Дальнем Востоке.