Картина станет поэтическим размышлением о смысле жизни. Герои отправятся на съезд юных звездочетов, где им предстоит участвовать в научных состязаниях, отдыхать, влюбляться, попадать в комичные и драматичные ситуации.
Действие сюжета «Города астероидов» происходит в 1955 году в небольшом вымышленном городке, расположенном возле кратера, оставшегося после падения астероида тысячи лет назад. Каждый год в этом месте проводится собрание юных астрономов, в котором участвуют ученики, их семьи, учителя, а также военные. Очередной такой слет резко прерывается событиями, способными изменить мир.
Главные роли в фильме, который станет 11-м по счету полным метром Андерсона-режиссера, исполнили Тильда Суинтон, Эдриен Броди, Том Хэнкс, Уиллем Дефо, Стив Карелл, Эдвард Нортон, Мэтт Диллон, Марго Робби, Скарлетт Йоханссон, Брайан Крэнстон, Тони Револори, Лив Шрайбер, Джеффри Райт и многие другие.
Сценарий к картине режиссер написал в соавторстве с Романом Копполой — постоянным сценаристом Андерсона, который работал над его предыдущими картинами «Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан"», «Остров собак», «Королевство полной луны» и другим.
Премьера «Города астероидов» состоится в рамках конкурсной программы Каннского кинофестиваля. В мировой кинотеатральный прокат лента выйдет 23 июня.
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