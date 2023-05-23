Главные роли в фильме, который станет 11-м по счету полным метром Андерсона-режиссера, исполнили Тильда Суинтон, Эдриен Броди, Том Хэнкс, Уиллем Дефо, Стив Карелл, Эдвард Нортон, Мэтт Диллон, Марго Робби, Скарлетт Йоханссон, Брайан Крэнстон, Тони Револори, Лив Шрайбер, Джеффри Райт и многие другие.

Сценарий к картине режиссер написал в соавторстве с Романом Копполой — постоянным сценаристом Андерсона, который работал над его предыдущими картинами «Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан"», «Остров собак», «Королевство полной луны» и другим.