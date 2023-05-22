Алена Михайлова

Актриса — о роли в сериале «Калимба»:

Человеку даются испытания, которые ему по силам. Мне кажется, что это неслучайный проект. В нем рассказывается, как важно доставать из себя темную часть и не подавлять эмоции, иначе они начнут тебя разрушать - их нужно обязательно прорабатывать, если хочешь двигаться дальше и быть счастливым. Нужно принимать все свои части и не убегать от боли. У меня в работе была большая пауза, и, открыв этот сценарий, я со второй строчки поняла, что мне «сюда». Не знаю как, но я сразу это поняла. Для меня это терапия, так же как и для моей героини. Сейчас я пытаюсь увидеть и принять свою «темную» сторону (в терапевтическом плане), потому что там много ресурса. И это очень запараллеленно с сюжетом проекта. Мне кажется, у каждого человека есть его часть, которой бывает очень страшно и хочется поскорее спрятаться. И есть вторая, которая говорит — соберись, иди и делай, прими этот вызов. Этот проект — вызов для меня.