Режиссером-постановщиком сериала выступит Нурбек Эген, ранее работавший над проектами «Переговорщик», «Фандорин. Азазель» и «Самка богомола». Показываем первые кадры со съемочной площадки.
Как рассказали «Собака.ru» в Okko, сериал «Калимба» — проект на стыке психологического триллера, драмы и детектива. Сериал расскажет историю амбициозного профессора психиатрии Виктора Мещерского (Федор Бондарчук), который проводит опасный психологический эксперимент, в рамках которого под ложным предлогом запирает в подвале жертв и их обидчиков, скрывая свои истинные цели. Последующее расследование расскажет зрителю о настоящих мотивах профессора, и свяжет воедино запутанные истории всех участников жестокого эксперимента.
По словам Бондарчука, в сериале «человеческие чувства выкручены до предела» — зрители увидят участников «странного эксперимента, людей в критической ситуации, в пограничном состояния». «Мой герой, исследующий эти состояния — еще один неоднозначный характер, мотивация которого порой непонятна даже ему самому. Играть эти внутренние поиски будет невероятно интересно!» — отмечает он.
Актриса — о роли в сериале «Калимба»:
Человеку даются испытания, которые ему по силам. Мне кажется, что это неслучайный проект. В нем рассказывается, как важно доставать из себя темную часть и не подавлять эмоции, иначе они начнут тебя разрушать - их нужно обязательно прорабатывать, если хочешь двигаться дальше и быть счастливым. Нужно принимать все свои части и не убегать от боли. У меня в работе была большая пауза, и, открыв этот сценарий, я со второй строчки поняла, что мне «сюда». Не знаю как, но я сразу это поняла. Для меня это терапия, так же как и для моей героини. Сейчас я пытаюсь увидеть и принять свою «темную» сторону (в терапевтическом плане), потому что там много ресурса. И это очень запараллеленно с сюжетом проекта. Мне кажется, у каждого человека есть его часть, которой бывает очень страшно и хочется поскорее спрятаться. И есть вторая, которая говорит — соберись, иди и делай, прими этот вызов. Этот проект — вызов для меня.
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