Стартовали съемки нового сериала «ФК Родина» от создателей «‎Трудных подростков»‎

Это проект о мире, в котором правят местные уездные элиты, китайская мафия и всесильный криминальный авторитет.
По сюжету, провинциальная футбольная команда «Родина» в разгар сезона теряет финансирование и вылетает из чемпионата, потому что ее владелец, мэр города, решает продать клуб. Ради спасения ребята идут на сделку с местным авторитетом и соглашаются перевезти контрабанду в Китай. Но все идет не по плану, и футболисты становятся должниками авторитета, скрываются от китайской мафии, а капитан команды внезапно становится владельцем клуба.
В сериале снимаются Роман Евдокимов, Валерия Репина, Максим Белбородов, Игорь Хрипунов, Тихон Асеев, Мила Исаева, Александр Клюквин, Кристина Бабушкина и Юрий Нифонтов. Режиссером выступает Иван Плечев, ранее работавший над проектом «Солдаут».
«Для меня было важно разработать сериал на футбольную тему таким образом, чтобы, с одной стороны, полностью уйти от жанра классической спортивной драмы, но при этом сохранить самое важное, те эмоции, ту радость и страсть, которую всем дарит эта игра. На мой взгляд, этот киносериал может быть близок очень широкой аудитории. Это авантюрная, смешная, местами мрачная сказка. Про командный дух, взаимовыручку и любовь к спорту. Про ребят, которые выше всего ценят дружбу и всегда готовы к новым приключениям», — отметил режиссер.
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