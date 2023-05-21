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Кино и сериалы

Россияне рассказали о своих любимых фильмах-детективах

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«Место встречи изменить нельзя» и «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» возглавили рейтинг лучших остросюжетных картин. Такие данные следуют из опроса телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция».

alexkoral/shutterstock

Пятисерийная экранизация романа братьев Вайнеров «Эра милосердия» — «Место встречи изменить нельзя» заняла первое место в топе. По одной из версий, снять фильм по этому произведению режиссеру предложил Владимир Высоцкий, который исполнил роль Жеглова.

Второе место досталось циклу фильмов Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (38,5%), созданного по произведениям Артура Конана Дойля. На третьем месте в рейтинге - комедийный детектив Аллы Суриковой «Ищите женщину» (20,5%), главную роль в котором исполнила Софико Чиаурели.

Четвертое место в рейтинге у одноименной экранизации режиссером Борисом Григорьевым повести Юлиана Семенова «Петровка, 38» (19,5%). Замыкает топ-5 еще один фильм Говорухина — экранизация романа Агаты Кристи «10 негритят» (18,5%).

Россияне рассказали экранизации каких игр они ждут больше всего. Две трети опрашиваемых положительно относятся, когда герои игр становятся героями кинолент.

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