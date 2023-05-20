У Disney есть готовый аниме-сериал «Чужой против хищника». Но выпускать его студия пока не торопится

Он утверждает, что у аниме десять эпизодов, и они полностью готовы. Мультсериал разрабатывался одновременно с «Чужим: Завет» Ридли Скотта. «Он готов. Он смонтирован, он закончен. Он был спродюсирован и написан Эриком Кальдероном и Дэйвом Бейкером, двумя невероятно талантливыми парнями», — заявил Иззо. Режиссером стал Синдзи Арамаки. Его отличительный стиль - смешивание 2D-анимации с компьютерной графикой.

События сериала должны были между событиями фильмов «Чужой против Хищника» и «Чужой 4: Воскрешение». Именно Иззо был тем, кому пришла идея создать аниме по франшизе Чужого. Компания 20th Century Fox более 30 лет владела правами на комиксы из этой серии, поэтому найти материал для создания шоу не составляло труда. После одобрения идеи, команда приступила к созданию сериала.

В Японии сериал планировали показывать по телевидению, а в странах Запада продавать в виде набора из трёх DVD-дисков. На данный момент неясно, планирует ли Disney выпустить шоу.