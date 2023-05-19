От братьев Супер Марио до Ивана Янковского: Что смотреть дома на этой неделе

Зрительский хит «Братья Супер Марио в кино», комедия с Патришей Аркетт и Мэттом Дилоном «Детектив под кайфом», драма «Балет» режиссера Happy End Евгения Сангаджиева, а также проект с Иваном Янковским в главной роли «Плейлист волонтера» — рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Сериал «Звездный суд», премьера (ТНТ) (16+)
Спродюсированный братьями Андреасян комедийный сериал, вдохновленный судебной тяжбой Джонни Деппа и Эмбер Херд. Популярный российский актер со скандальной репутацией (Максим Лагашкин) подал иск к своей бывшей жене (Мария Горбань) о защите чести и достоинства. Она при разводе утверждала, что он абьюзер.
С 15 мая, ТНТ, Premier
Сериал «Юность», премьера СТС (16+)
Комедия перевоспитания с Валентиной Ляпиной, Алексеем Маклаковым и Витой Корниенко. На этот раз популярный российский сценарный троп «герой-блогер меняется, попав в новые обстоятельства» отыгрывается в детском лагере. Сюда отправляется кумир несовершеннолетних Alex Go (Егор Кирячок), обидевший своего подписчика (Марк Доронин). Устроившись вожатым, он надеется помириться с мальчиком и тем самым вернуть аудиторию и «отменить свою отмену».
С 15 мая, СТС, more.tv
Фильм «Волны» (16+)
Непредсказуемый и медленно развивающий драматический триллер Михаила Брашинского, который показывали на фестивалях «Окно в Европу» и «Зимний», выходит в цифровой прокат. Сценарий Брашинский писал с Константином Мурзенко, с которым они вместе делали фильм «Гололед». Главный герой (Владислав Абашин) решает уйти от мирского и попадает в секту. В касте картины также Виктория Толстоганова и участник «Битвы экстрасенсов» Александр Шепс.
С 15 мая, «Кинопоиск», Premier, Wink
Фильм «Братья Супер Марио в кино» / The Super Mario Bros. Movie (6+)
Анимационный зрительский хит проката в США теперь выходит и на цифровых платформах. Братья-водопроводчики Марио (Крис Пратт) и Луиджи (Чарли Дэй) открывают сантехнический бизнес, а вместе с ним — порталы в другие миры. Это Грибное королевство, где правит принцесса Пич (Аня Тейлор-Джой) и Мрачные земли, в которых захватить власть вообще везде мечтает Боузер (Джек Блэк). А заодно — жениться на монаршей особе. Сценаристом самой успешной экранизации игры Nintendo стал Мэтт Фогель, написавший «Миньонов: Грювитацию».
С 16 мая, Amazon Prime Video, Vudu
Сериал «Детектив под кайфом» / High Desert, премьера (Apple TV+) (18+)
Комедийный детектив с Патришей Аркетт в главной роли. Она играет Пегги, борющуюся со многочисленными зависимостями (прежде всего, от запрещенных веществ). После смерти матери та решается круто изменить жизнь, став частным сыщиком. В роли бывшего парня Пегги в сериале снялся Мэтт Дилон. Режиссером проекта стал Джей Роуч, режиссер «Знакомства с Факерами» и «Трамбо».
С 17 мая, Apple TV+
Сериал «Балет», премьера (Wink ) (16+)
Новости, что режиссер Happy End Евгений Сангаджиев снимет проект про балет появились еще на этапе выхода его хитового сериала про вебкам. Тогда планировалось, что экс-приму Руту Майерс, ставшую хореографом с мировым именем, сыграет Ингеборга Дапкунайте, а в касте также появится Джон Малкович. В итоге главная роль досталась педагогу сценического танца в ГИТИСе и школе-студии МХАТ Алле Сигаловой, а в «Балете» снялись Игорь Гордин, Федор Бондарчук, Маруся Фомина, Ирина Апексимова, Лиза Янковская и Евгения Добровольская. Если недавний сериал «Актрисы» рассказывал о закулисьи театра драматического, настало время узнать об изнанке театра же, но музыкального.
С 18 мая, Wink
Сериал «Плейлист волонтера», премьера (Okko) (16+)
Триумфатор фестиваля Original+ — проект с Иваном Янковским о том, как (не)легко помогать. Основанный на автофикшене Мршавко Штапича (псевдоним Артема Ляшенко) сериал рассказывает историю разочарованного в жизни героя, который становится добровольцем в поисковом отряде. В касте, помимо Янковского, Шамиль Хаматов («Обоюдное согласие», «Бихэппи») и Мила Ершова («Трудные подростки», «Фандорин. Азазель»).
С 18 мая, Okko
Сериал «Целую, Китти» / XO, Kitty, премьера (18+)
Подростковый ромком — спин-офф шоу «Всем парням, которых я любила». Речь в нем идет вновь о переписках, но Китти (Анна Кэткарт) — младшей сестры героини оригинала. Она решает уехать из Америки в Южную Корею, чтобы быть рядом со своим парнем. Шоураннер сериала — писательница Дженни Хань, на чьих книгах основана история, а сняли его режиссеры Дженнифер Арнольд и Катина Медина Мора, обе работавшие над «Эмили в Париже».
С 18 мая, Netflix
Сериал «MONEYпуляторы», премьера (Start) (18+)
Российская версия «Афериста из Tinder» — документальный сериал о четырех женщинах, ставших жертвами брачных мошенников. Кто-то из них брал ради возлюбленного кредиты, другие продавали квартиры и тратили все накопления. Все — прошли через созависимые отношения. Помимо прочего, у проекта есть и дидактическая функция: как помочь зрительницам после просмотра не поддаться на подобные манипуляции.
C 20 мая, Start
Фильм «Неизменный: Майкл Дж. Фокс» / Still: A Michael J. Fox Movie (18+)
Любимец Америки и всего мира стал суперзвездой, снявшись в франшизе «Назад в будущее» и «Волчонке». В 1998 году Майкл Дж. Фокс рассказал, что у него болезнь Паркинсона. С тех пор он практически перестал сниматься в кино, занимаясь, в основном, озвучиванием. О том, как и чем он жил все эти годы, в документальной картине рассказывает сам актер: именно его голос звучит за кадром. Впрочем, на экране он тоже появляется — его интервьюирует режиссер Дэвис Гуггенхайм (обладатель «Оскара» за «Неудобную правду»).
Уже вышел, Apple TV+
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