От братьев Супер Марио до Ивана Янковского: Что смотреть дома на этой неделе

Фильм «Неизменный: Майкл Дж. Фокс» / Still: A Michael J. Fox Movie (18+)

Любимец Америки и всего мира стал суперзвездой, снявшись в франшизе «Назад в будущее» и «Волчонке». В 1998 году Майкл Дж. Фокс рассказал, что у него болезнь Паркинсона. С тех пор он практически перестал сниматься в кино, занимаясь, в основном, озвучиванием. О том, как и чем он жил все эти годы, в документальной картине рассказывает сам актер: именно его голос звучит за кадром. Впрочем, на экране он тоже появляется — его интервьюирует режиссер Дэвис Гуггенхайм (обладатель «Оскара» за «Неудобную правду»).

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