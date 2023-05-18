«Одержимость» Дэмьена Шазелла возвращается в российский прокат

Психологическая драма о музыке и джазе, тернистом творческом пути и жертвенности ради мечты была впервые показана на фестивале независимого кино Sundance в 2014 году, где взяла главную награду и приз зрительских симпатий. Год спустя последовал успех на «Оскаре»: 5 номинаций, включая «Лучший фильм» и «Лучший адаптированный сценарий», и премии за лучшие мужскую роль второго плана для Джей Кей Симмонса, монтаж и звук.
В центре сюжета Эндрю Ниман (Майлз Теллер) — амбициозный молодой барабанщик, мечтающий стать великим джазовым музыкантом. Лучший ансамбль в консерватории, где он учится, возглавляет Теренс Флетчер (Джей Кей Симмонс), известный как своим дирижерским талантом, так и жесткими методами преподавания. Флетчер замечает многообещающего барабанщика и приглашает в оркестр. Страсть Эндрю к совершенству быстро перерастает в одержимость, а безжалостный наставник толкает его все дальше и дальше — за пределы человеческих возможностей.
О фильме «Одержимость» Дэмьена Шазелла:
«Одержимость» — напористая и динамичная история о погоне за совершенством и цене величия, рассказанная через призму взаимоотношений джазового барабанщика и его наставника. Шазелл, сам прошедший через интенсивные занятия музыкой, показывает оборотную сторону искусства, полную страха, жестокости и фанатичного стремления к успеху. Фильм развивается не по законам конвенциональной музыкальной драмы: режиссер берет за основу правила военного или гангстерского кино, где вместо оружия — музыкальные инструменты и крики, а полем боя становятся репетиционный класс и сцена. Под бешеный барабанный ритм разворачивается настоящая битва двух личностей, испытание пределов их выносливости, самопожертвования и морали. Шазелл не забывает и о неотъемлемой красоте музыки в чистом виде, моментах абсолютного счастья, которые она дарит, — но за всем этим постоянно маячит вопрос цены и жертв во имя искусства. «Одержимость» ни на минуту не дает передышки, захватывает каждым кадром и нотой и ведет к всепоглощающему крещендо, бурлящему отчаянной и триумфальной энергией.
Ставший культовым и разбираемым на цитаты фильм вновь можно будет увидеть на большом экране с 18 мая — сеансы пройдут как на английском языке с русскими субтитрами, так и с профессиональным закадровым переводом.
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