«Одержимость» Дэмьена Шазелла возвращается в российский прокат

«Иноекино»

О фильме «Одержимость» Дэмьена Шазелла:

«Одержимость» — напористая и динамичная история о погоне за совершенством и цене величия, рассказанная через призму взаимоотношений джазового барабанщика и его наставника. Шазелл, сам прошедший через интенсивные занятия музыкой, показывает оборотную сторону искусства, полную страха, жестокости и фанатичного стремления к успеху. Фильм развивается не по законам конвенциональной музыкальной драмы: режиссер берет за основу правила военного или гангстерского кино, где вместо оружия — музыкальные инструменты и крики, а полем боя становятся репетиционный класс и сцена. Под бешеный барабанный ритм разворачивается настоящая битва двух личностей, испытание пределов их выносливости, самопожертвования и морали. Шазелл не забывает и о неотъемлемой красоте музыки в чистом виде, моментах абсолютного счастья, которые она дарит, — но за всем этим постоянно маячит вопрос цены и жертв во имя искусства. «Одержимость» ни на минуту не дает передышки, захватывает каждым кадром и нотой и ведет к всепоглощающему крещендо, бурлящему отчаянной и триумфальной энергией.