В Петербурге, Москве и еще 5 городах России пройдет фестиваль нового итальянского кино

На больших экранах покажут «Короля смеха» со звездой «Великой красоты» Паоло Соррентино Тони Сервилло, а также картины «Любовь без памяти» и «Моя вторая половинка» — «день сурка» по-итальянски.
Лента «Король смеха» режиссера Марио Мартоне рассказывает о легендарном комике Эдуардо Скарпетта. Публика его обожает, спектакли идут при аншлагах. У него свой театр, дом утопает в роскоши. В большой дружной семье царит гармония: жена легко уживается с любовницей, а законные и внебрачные дети с младенчества приобщаются к магии сцены. На пике славы Эдуардо задумывает пародию на трагедию прославленного Габриеле д’Аннунцио, не догадываясь, какой скандал вызовет эта затея.
Главные роли в картине исполнили Тони Сервилло, Мария Национале, Кристиана Делль’Анна, Эдуардо Скарпетта, Яя Форте и Алессандро Манна.
В фильме «Моя вторая половинка» молодые звезды итальянского кино Андреа Арканджели и Алессандра Мастронарди проживают «день сурка» по-итальянски. В канун свадьбы тридцатилетний однолюб Андреа признается друзьям, что все еще не готов принять важное решение. Десять лет безупречных отношений с любимой девушкой обещают брак длиною в жизнь, но есть ли счастье в постоянстве? Стоит только подумать об упущенных возможностях, как робкие желания претворяются в реальность. Каждое утро Андреа просыпается в новом обличии: он перевоплощается то в неисправимого ловеласа, то в слетевшую с катушек знаменитость, то в друга жениха собственной невесты. И каждый день он ищет встреч со своей возлюбленной, которая в иных жизнях ему не принадлежит.
Картина «Любовь без памяти» Франчески Марино — о циничной и расчетливой Валерии, которая меняет мужчин, ни секунды не сожалея о расставаниях. Тому же она учит и своих подопечных из волейбольной команды. Но единственный человек, который год назад разбил ее сердце, снова появляется в жизни Валерии — поэтому она решает, что теперь найдет в себе силы отомстить бывшему бойфренду. В главных ролях — Анна Фольетта, Алессандро Тедески, Анна Бонаюто, Барбара Кикьярелли и Алессио Пратико.
Фестиваль нового итальянского кино пройдет с 18 по 21 мая в Петербурге, Москве, Красноярске, Ростове-на-Дону, Перми, Нижнем Новгороде и Новосибирске. Подробности можно найти здесь.
16+
Комментарии (0)