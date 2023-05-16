В Петербурге, Москве и еще 5 городах России пройдет фестиваль нового итальянского кино

Картина «Любовь без памяти» Франчески Марино — о циничной и расчетливой Валерии, которая меняет мужчин, ни секунды не сожалея о расставаниях. Тому же она учит и своих подопечных из волейбольной команды. Но единственный человек, который год назад разбил ее сердце, снова появляется в жизни Валерии — поэтому она решает, что теперь найдет в себе силы отомстить бывшему бойфренду. В главных ролях — Анна Фольетта, Алессандро Тедески, Анна Бонаюто, Барбара Кикьярелли и Алессио Пратико.

Фестиваль нового итальянского кино пройдет с 18 по 21 мая в Петербурге, Москве, Красноярске, Ростове-на-Дону, Перми, Нижнем Новгороде и Новосибирске. Подробности можно найти здесь.

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