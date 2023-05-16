Стартовали съемки третьего сезона «Контейнера» с Оксаной Акиньшиной, Лизой Шакирой и Филиппом Янковским

Создатели обещают насыщенный на события сезон и новых персонажей — в одной из ключевых ролей в третьей и, возможно, заключительной части появится Любовь Толкалина. Показываем первые кадры со съемочной площадки.
В третьем сезоне Вадим (Филипп Янковский), вернувший себе власть и статус, лишает суррогатную мать Сашу (Оксана Акиньшина) возможности видеться с ребенком. Саша полноправно считает сына родным и решается на унизительный для себя шаг — вновь переехать в дом к заказчику, чтобы хотя бы так видеться с малышом. Продолжение сериала, в режиссерском кресле которого вновь автор сценария и шоураннер Алексей Ляпичев, даст ответ на вопрос, сможет ли Саша жить под полным контролем Вадима или же на этот раз у нее другой план.
К своим ролям в сериале также вернутся Дмитрий Чеботарев, Роман Васильев, Лиза Шакира, Маша Лобанова и Маруся Фомина. Помимо Любови Толкалиной, в новом сезоне к актерскому составу присоединится Игорь Бочкин вместе с супругой Анной Легчиловой, которые также сыграют семейную пару, Ангелина Пахомова и Анастасия Имамова.
«Ева для меня очень важный персонаж. Мы как-то вместе растем и меняемся. И если я говорила, что второй сезон был для нее про взросление, ответственность, то третий сезон — это про ее становление и, наверное, переосознание себя. Третий сезон — про то, что пора радикально разобраться со своей болью и не давать ей больше влиять на свою жизнь и на свои поступки. У Евы происходит серьезная перестройка, которая может привести к самым неожиданным последствиям», — говорит Лиза Шакира.
О своей роли в «Контейнере»:
Я с любовью отношусь к своему персонажу Вадиму. Играть такого сложного героя, драматическая арка которого резко меняется от сезона к сезону, мне, как актеру, интересно и любопытно. В третьем сезоне Вадим вновь предстанет перед зрителями властным, богатым и влиятельным мужчиной, который пользуется своим социальным статусом и стремится контролировать все и всех. Он затевает многоходовую игру, так как не может смириться с выбором дочери Евы. Трудности возникнут и в его отношениях с суррогатной матерью Сашей, которая живет в его доме и готова на все, чтобы быть рядом с ребенком.
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