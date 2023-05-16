Стартовали съемки третьего сезона «Контейнера» с Оксаной Акиньшиной, Лизой Шакирой и Филиппом Янковским

К своим ролям в сериале также вернутся Дмитрий Чеботарев, Роман Васильев, Лиза Шакира, Маша Лобанова и Маруся Фомина. Помимо Любови Толкалиной, в новом сезоне к актерскому составу присоединится Игорь Бочкин вместе с супругой Анной Легчиловой, которые также сыграют семейную пару, Ангелина Пахомова и Анастасия Имамова.

«Ева для меня очень важный персонаж. Мы как-то вместе растем и меняемся. И если я говорила, что второй сезон был для нее про взросление, ответственность, то третий сезон — это про ее становление и, наверное, переосознание себя. Третий сезон — про то, что пора радикально разобраться со своей болью и не давать ей больше влиять на свою жизнь и на свои поступки. У Евы происходит серьезная перестройка, которая может привести к самым неожиданным последствиям», — говорит Лиза Шакира.