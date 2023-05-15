«Air: Большой прыжок»: Как Бен Аффлек снял байопик про кроссовки и большие деньги

На Amazon состоялся цифровой релиз «Air: Большой прыжок» — фильма Бена Аффлека о том, как в 1984 году компания Nike подписала контракт с молодым баскетболистом Майклом Джорданом. Синопсис звучит, прямо скажем, не очень захватывающе, но пропускать картину не рекомендуется даже далеким от спорта людям.
Журналист «Собака.ru» Алексей Нимандов рассказывает, почему «Air: Большой прыжок» на самом деле больше, чем байопик про баскетбол, кроссовки и деньги.
Если смотреть на «Большой прыжок» очень просто, то это фильм про то, как мужики пытаются дать молодому парню много денег, а он не очень хочет их брать. Однако если хоть немного вникнуть в реальную историю (или досмотреть картину до финальных титров), все сразу встает на свои места, и не остается вопросов, зачем проект нужен был дважды оскароносному Бену Аффлеку, который не только поставил фильм, но и сыграл в нем одну из главных ролей.
Поэтому сразу же дадим немного контекста: в Америке начала 1980-х все любили баскетбол, а для многих молодых людей (в частности, афроамериканцев) этот вид спорта был настоящим социальным лифтом, примерно как сейчас рэп и стендап. Внимание всех крупных производителей спортивной обуви (а именно — Adidas, Nike и Converse) было приковано к молодым звездам, которые вот-вот готовились отобраться в NBA — так бизнесмены хотели найти новых спортсменов, которые станут не только востребованными игроками, но и героями, которые будут продвигать их бренды. Одной из таких перспективных звезд был студент университета Северной Каролины Майкл Джордан, на тот момент — лучший игрок и чемпион Олимпиады в Лос-Анджелесе, который готовился к драфту в NBA.
Драма в том, что Джордан мечтал о контракте с Adidas, а Nike в то время не особо котировался в мире баскетбола — там балом правили кроссовки Converse. О том, как и почему Джордан согласился работать именно с Nike, и рассказывает «Air: Большой прыжок».
С исторической справкой пока что закончим и посмотрим на фильм как на художественное произведение. «Большой прыжок» — это, как всегда и бывает в подобных «корпоративных» картинах, очень дорогой рекламный ролик, однако повествование не скатывается в пение дифирамбов кроссовкам Air Jordan. Во главу угла здесь поставлены истории людей, и в целом фильм намного охотнее говорит о баскетболе и жизненных ценностях, чем непосредственно о Nike.
Главный герой — реально существующий спортивный менеджер Сонни Ваккаро в исполнении Мэтта Деймона. Он отвечает в Nike за баскетбол, и дела у отдела идут, мягко говоря, не очень — все чаще и чаще в кабинетах звучат речи об увольнении, а сам генеральный директор Фил Найт (Бен Аффлек) нервно кивает на совет директоров, боясь их гнева.
Первые 20 минут фильма могут отпугнуть неискушенного зрителя обилием баскетбольного неймдроппинга, но это нужно просто пережить. Как только Мэтт Деймон увидит на экране своего телевизора Майкла Джордана, история сразу обретет четкую структуру и понятную интригу — это картина о том, как аутсайдеры пошли на невиданный риск и тем самым изменили спортивный мир.
Чтобы зрителю было проще погружаться в бизнес-интриги гигантских корпораций, на экране — только звездные лица: помимо Деймона и Аффлека, в фильме играют звезда «Озарка» Джейсон Бейтман, обладательница «Оскара» Виола Дэвис, Крис Такер («Час Пик») и другие. Так что даже если вам временами непонятно, о чем толкуют эти люди, приятно просто смотреть, как они играют.
Сам Майкл Джордан (Дэмиэн Янг) тоже, конечно, есть, но в фильме он присутствует как некий фантом или даже божество — кадр всегда выставлен так, чтобы не было видно лица живого макгаффина, а за все два часа баскетболист произносит всего одно слово. В таком подходе чувствуется, во-первых, перестраховка (а вдруг настоящему Джордану не понравится, как его показали на экране?), а во-вторых — бесконечный пиетет к человеку, которого называют величайшим игроком NBA. Да, мы не видим в повествовании, пожалуй, самой важной фигуры, но то, как другие персонажи говорят о Джордане, заставляет внутренне напрягаться и даже переживать за героя Деймона — он ведь действительно поставил всю карьеру на 20-летнего пацана.
Больше про «Air: Большой прыжок» и сказать нечего. Это совершенно простой и компетентно собранный фильм, в котором нет ни лишних слагаемых, ни каких-то новаторских фишек. Почему так — опять же, понятно: когда речь идет о байопике, в котором фигурируют сразу три мировых бренда и один из величайших спортсменов планеты, приходится все делать безопасно и, надо думать, через сотни согласований с легионами PR-менеджеров. Но тут следует отдать им должное — в фильме временами звучит отборная ругань, так что спасибо, что не стали делать глянцевую сказку об управленческом таланте.
История, которая на бумаге для кого-то может звучать скучновато, на деле рассказана с нужным градусом саспенса, хотя вы не испытаете того накала эмоций, если знаете реальную историю контракта и в этом проблема фильма — кроме потрясающего актерского состава, «Большому прыжку» нечего предложить спортивным нердам, но для дилетантов, вроде автора этого текста, картина может стать отправной точкой в познании крутости Майкла Джордана. Скорее всего, после просмотра вам захочется почитать и посмотреть больше информации о реальных событиях 1984 года, а, может, даже купить новые кроссовки.
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