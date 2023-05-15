«Air: Большой прыжок»: Как Бен Аффлек снял байопик про кроссовки и большие деньги

Если смотреть на «Большой прыжок» очень просто, то это фильм про то, как мужики пытаются дать молодому парню много денег, а он не очень хочет их брать. Однако если хоть немного вникнуть в реальную историю (или досмотреть картину до финальных титров), все сразу встает на свои места, и не остается вопросов, зачем проект нужен был дважды оскароносному Бену Аффлеку, который не только поставил фильм, но и сыграл в нем одну из главных ролей.

Поэтому сразу же дадим немного контекста: в Америке начала 1980-х все любили баскетбол, а для многих молодых людей (в частности, афроамериканцев) этот вид спорта был настоящим социальным лифтом, примерно как сейчас рэп и стендап. Внимание всех крупных производителей спортивной обуви (а именно — Adidas, Nike и Converse) было приковано к молодым звездам, которые вот-вот готовились отобраться в NBA — так бизнесмены хотели найти новых спортсменов, которые станут не только востребованными игроками, но и героями, которые будут продвигать их бренды. Одной из таких перспективных звезд был студент университета Северной Каролины Майкл Джордан, на тот момент — лучший игрок и чемпион Олимпиады в Лос-Анджелесе, который готовился к драфту в NBA.

Драма в том, что Джордан мечтал о контракте с Adidas, а Nike в то время не особо котировался в мире баскетбола — там балом правили кроссовки Converse. О том, как и почему Джордан согласился работать именно с Nike, и рассказывает «Air: Большой прыжок».