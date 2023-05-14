Netflix попытается сократить расходы на 300 миллионов долларов

Стриминговый сервис Netflix возлагает большие надежды на будущий проекта по борьбе с шерингом данных. Но пока компания заявила, что отложила запрет на обмен паролями, чтобы дать ей время понять, какой подход лучше всего подходит для участников и ее бизнеса. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. Руководство стриминга рекомендовало сотрудникам быть более экономными, в том числе при найме новых людей. Однако массовых увольнений не предвидится.

В индустрии стриминга компании стали уделять больше внимания прибыльности. Хотя ранее погоня за ростом числа подписчиков была приоритетом. В этом году Netflix ставит себе цель заработать 3,5 миллиарда долларов.

В начале февраля Netflix анонсировала программу по борьбу с обменом паролями. Чтобы обнаружить нарушителей, стриминговая платформа требует подключаться от домашнего интернета не реже одного раза в 31 день. Для любителей долгих путешествий предусмотрены небольшие послабления.