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Кино и сериалы

Александр Кузнецов присоединился к звездному составу нового боевика Ильи Найшуллера

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Актер фильмов «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» и «Глава государства» снимется в новом проекте для Amazon.

Георгий Кардава

Производством картины занимается Amazon Studios. Вместе с Кузнецовым в картине снимутся Пэдди Консидайн («Дом дракона»), Стивен Рут («Барри»), Карла Гуджино («Призрак дома на холме»), Джек Куэйд («Пацаны»), Сара Найлз («Тед Лассо»), Клэр Фостер («Шерлок») и Катрина Дерден («Доктор Стрэндж»).

Пока что сюжет держится в секрете, но основной концепт фильма описывают, как симбиоз «Самолета президента» с Харрисоном Фордом и «Успеть до полуночи» с Робертом де Ниро.

Ранее в главных ролях боевика были заявлены звезда второго плана «Отряда самоубийц» Джон Сина, звезда «Лютера» Идрис Эльба и звезда «Цитадели» Приянка Чопра Джонас.

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