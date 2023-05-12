«Великая», Air Бена Аффлека и Дженнифер Лопес — киллерша: Что смотреть дома на этой неделе

История заключения контракта Nike и Майкла Джордана «Air: Большой прыжок» в режиссуре Бена Аффлека, третий сезон «Великой» с Эль Фаннинг, боевик с Дженнифер Лопес «Мать», а также проект про юность Брижит Бардо и картина братьев Дарденн «Тори и Локита» — рассказываем про фильмы и сериалы, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Фильм «Мое прекрасное несчастье» / Beautiful Disaster (18+)
Ромком основан на одноименном бестселлере Джейми Макгвайр. Первокурсница Эбби (Вирджиния Гарднер) пытается держаться подальше от плохих парней, избегающих постоянных отношений. Но участник боев без правил Трэвис (Дилан Спраус) выигрывает у нее пари, согласно которому она должна провести месяц в его компании. Поставил фильм профессионал экранных интерпретации ходульных мелодраматических сюжетов Роджер Камбл («После. Глава 2», «Жестокие игры», «Просто друзья»).
Уже вышел, «Кинопоиск», Okko, Wink, «Иви», «Триколор Кино и ТВ»
Фильм «Доктор» (18+)
Камерная драма Артема Темникова примечательна тем, что в ней сыграл одну из своих последних ролей в кино Сергей Пускепалис — актер погиб в автомобильной аварии в прошлом году. Доктор в психо-неврологическом отделении для подростков ведет душеспасительные беседы со своим маленьким пациентом, пытаясь доказать ему ценность жизни, даже если она кажется бессмысленной.
С 9 мая, «Кинопоиск», Premier, Kion
Сериал «Класс 09» / Class of '09, премьера (FX) (18+)
Драматический мини-сериал шоураннера Тома Роба Смита — сценариста сезона про убийство Версаче «Американской истории преступлений». Триллер посвящен новобранцам ФБР, которые поступают на службу в 2009 году. Впрочем, речь пойдет не только о начале их карьеры: действие также разворачивается в 2023-м и 2034-м. В касте солируют старшая сестра Руни Мары Кейт Мара («Карточный домик», «Американская история ужасов») и Брайан Тайри Генри («Мост через озеро»).
С 10 мая, Hulu
Сериал «Великая» / The Great, 3 сезон (Hulu) (16+)
Сатирическая и далекая от исторической правда комедия с Эль Фаннинг заходит уже на третий сезон. В нем Екатерина II попытается наладить отношения с нелюбимым мужем Петром III (Николас Холт), пока за стенами дворца народ готов решиться на восстание. Все это — вновь в умопомрачительной красоты костюмах и с диалогами от соавтора сценариев «Фаворитки» и «Круэллы» Тони МакНамары.
С 12 мая, Hulu
Фильм «Air: Большой прыжок» / Air (18+)
Пятый фильм Бена Аффлека как режиссера — история заключения контракта Nike и Майкла Джордана. В 1984-м выручка компании падает, и консультант Сонни Ваккаро (Мэтт Дэймон) уговаривает ее боссов во главе с соучредителем Филом Найтом (сам Аффлек) подписать договор с пока почти не известным никому молодым баскетболистом. Но убедить также предстоит не только менеджмент Nike, но и самого Майкла (Дэмиэн Янг) и его родителей (Виола Дэвис и Джулиус Теннон, женатые и в реальной жизни). Также в касте картины о создании бренда Air Jordan — Джейсон Бейтман, Крис Такер и Марлон Уайанс.
С 12 мая, Amazon Prime Video
Сериал «Город в огне» / City on Fire, премьера (Apple TV+) (18+)
Экранизация дебютного романа журналиста Гарта Риска Холлберга. Действие бестселлера разворачивается во время блэкаута в Нью-Йорке в июле 1977 года: более чем на сутки город оказался полностью обесточен. Сценаристы Стефани Сэвадж и Джош Шварц (оба работали над оригинальной «Сплетницей») решили перенести историю в нулевые: личная трагедия здесь разворачивается на фоне атаки на башни-близнецы. У Чарли (Уайатт Олефф) убивают лучшую подругу (Чейз Суи Уондерс), и он пытается выяснить, кто же совершил преступление. В касте сериала также Джемайма Керк («Девочки», «Сексуальное просвещение»).
С 12 мая, Apple TV+
Сериал «Брижит Бардо: искусство жить» / Bardot, премьера (France 2) (18+)
Художественный мини-сериал по ранним годам биографии Брижит Бардо — как модель и актриса мгновенна стала звездой и секс-символом, снявшись у Роже Вадима в провокационном фильме «И Бог создал женщину». А также как непросто ей далась слава мирская на самом деле. Юную Бардо играет дебютантка Джулия де Нуньес, ее первого мужа Вадима — внук Жан-Поля Бельмондо Виктор. Режиссером проекта стал Кристофер Томпсон («Стейк от кутюр»), со сценарием ему помогала его мама Даниэль Томпсон («Бум», «Бум 2», «Укол зонтиком») .
С 12 мая, Start
Фильм «Тори и Локита» / Tori et Lokita (18+)
Новая картина братьев Дарденн получила на Каннском кинофестивале в этом году приз в честь 75-летия смотра. Это трогательная история беженцев из Африки, которые отправляются за лучшей жизнью в Бельгию. В фильме снялись Марк Зинга («007: СПЕКТР») и ранее сотрудничавшие с Дарденнами Клер Бодсон («Молодой Ахмед») и Батисте Сорнен («Мальчик с велосипедом», «Два дня, одна ночь»).
С 12 мая, Okko, «Иви»
Сериал «Спасти единственного сына», премьера (Kion, НТВ) (18+)
Совместный проект НТВ и Kion показывали на минувшем Московском кинофестивале в программе «Первая серия». Это история про хирурга Лику (Анна Ардова), чей сын Василий (Валерий Петров из «Море волнуется раз») исчезает во время отпуска в Греции. ФСБ подозревает, что тот присоединился к сирийским боевикам, но женщина уверена, что его похитили. Помочь в спасении сына она просит его биологического отца Павла (Алексей Серебряков). Снял остросюжетную драму Николай Хомерики («Сказка про темноту», «977», «Море волнуется раз», «Ледокол»).
C 12 мая, Kion
Сериал «Маллиган» / Mulligan, премьера (Netflix) (18+)
Комедийный мультсериал, придуманный Робертом Кэрлоком и Сэмом Минзом — сценаристами культовой «Студии 30» и Saturday Night Live. Почти случайно не слишком образованному Мэтти Маллигану удается остановить инопланетное вторжение. Правда, мир практически разрушен (привычный так точно), немногие выжившие выбирают его президентом США, а первой леди — его девушку Люси. Одну из ролей — объявившего себя королем последнего британца на Земле — озвучил Дэниэл Рэдклифф.
С 12 мая, Netflix
Фильм «Мать» / The Mother (18+)
Боевик с Дженнифер Лопес сняла постановщица «Мулан» (версии 2020 года) Ники Каро. Это историю про киллершу, которая отдала новорожденную дочь Зои, чтобы обезопасить ее. Но 12 спустя ребенку (Люси Паэс) все же угрожают, и биологическая мать возвращается, чтобы спасти ее. В фильме также снялись Джозеф Файнс и Гаэль Гарсия Берналь.
С 12 мая, Netflix
Фильм «Прямой эфир» (18+)
Режиссер двух сезонов «Игры на выживание» Карен Оганесян снял камерный триллер о треш-стриме и том, куда заводит жажда хайпа. У блогера Егора (Павел Чернышев) — провал в карьере: от него уходят рекламодатели и ежедневно увеличивается число отписок. Он решает поехать на Кавказ, чтобы снять эффектный спуск с горы на быстрой машине. Но по прилету ее не предоставляют. Зато сотрудник автокомпании Александр (Кирилл Кяро) соглашается отвезти Егора на экскурсию по окрестностям. В Даргавсе Александр случайно встает на противопехотную мину, а Егор начинает транслировать это в прямом эфире.
С 12 мая, Start
Сериал «Черный рыцарь» / Taekbaegisa, премьера (Netflix) (18+)
Действие корейского сай-фая разворачивается в постапокалиптическом мире будущего. Чтобы выжить, люди почти не выходят из дома: воздух слишком загрязнен. Главными в обществе становятся курьеры, которые не только доставляют посылки, но и защищают их от грабителей. Так, боевыми навыками отлично владеет главный героя дорамы — Рыцарь 5-8 (Ким У-бин из «Безрассудно влюбленных»). Снял проект Чо И-сок («Мастер», «Наблюдатели»).
С 12 мая, Netflix
Фильм «Бюро магических услуг» / The Portable Door (12+)
Фэнтези с Кристофом Вальцем и Патриком Гибсоном («Тень и кость», «Статус: все сложно») в касте — экранизация комедийного романа «Переносная дверь» современного британского классика Тома Холта. По сюжету типичные клерки, мечтающие поскорее закончить рабочую рутину с 9 до 17, трудятся в не самой обычной фирме. Среди их задач, например, не повергнуть Вселенную в хаос временных парадоксов.
С 12 мая, Premier, Okko, «Иви», Wink
Сериал «Две девицы на мели», 3 сезон («Пятница!») (16+)
Российская версия сериала 2 Broke Girls с Ольгой Картунковой и Алевтиной Тукан в главных ролях. В третьем сезоне ситкома о провинциалке Оле и дочери миллиардера Марго главные героини откроют пирожковую, переедут из Мытищ в Москву и продолжат налаживать личную жизнь.
С 12 мая, «Пятница!», Premier
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