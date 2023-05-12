«Великая», Air Бена Аффлека и Дженнифер Лопес — киллерша: Что смотреть дома на этой неделе

Фильм «Air: Большой прыжок» / Air (18+)

Пятый фильм Бена Аффлека как режиссера — история заключения контракта Nike и Майкла Джордана. В 1984-м выручка компании падает, и консультант Сонни Ваккаро (Мэтт Дэймон) уговаривает ее боссов во главе с соучредителем Филом Найтом (сам Аффлек) подписать договор с пока почти не известным никому молодым баскетболистом. Но убедить также предстоит не только менеджмент Nike, но и самого Майкла (Дэмиэн Янг) и его родителей (Виола Дэвис и Джулиус Теннон, женатые и в реальной жизни). Также в касте картины о создании бренда Air Jordan — Джейсон Бейтман, Крис Такер и Марлон Уайанс.

С 12 мая, Amazon Prime Video