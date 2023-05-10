Анна Михалкова, Елизавета Ищенко и Семен Серзин исполнят главные роли в сериале «Трасса» Душана Глигорова

По сюжету, курортный городок в Ставрополье становится местом страшного преступления: тринадцатилетняя девочка на рассвете расстреливает свою спящую семью — мать, отца и бабушку в их постелях, после чего пытается повеситься в сарае. На выстрелы прибегает сосед, и вытаскивает девочку из петли. Глава полиции района поручает расследование громкого дела следователю Эльвире Бараевой. Но как с этим делом и этим местом связаны петербургская судья с темным прошлым Светлана и ее приемная дочь Кира?