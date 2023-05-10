Анна Михалкова, Елизавета Ищенко и Семен Серзин исполнят главные роли в сериале «Трасса» Душана Глигорова

Это первый совместный проект «Среды» Александра Цекало и Okko. Показываем кадры со съемочной площадки.
«Трасса» — это психологический триллер о женщине, отправившейся на поиски пропавшей приемной дочери и столкнувшейся с целой преступной сетью, похищающей подростков и торгующей ими. Главные роли в проекте исполнят Карина Разумовская, Александр Ильин, Анна Михалкова, Елизавета Ищенко, Семен Серзин, Алексей Фатеев, Василиса Немцова, Геннадий Смирнов, Елена Литвинова, Сергей Уманов, Данил Стеклов, Екатерина Стулова, Валентин Анциферов и другие.
По сюжету, курортный городок в Ставрополье становится местом страшного преступления: тринадцатилетняя девочка на рассвете расстреливает свою спящую семью — мать, отца и бабушку в их постелях, после чего пытается повеситься в сарае. На выстрелы прибегает сосед, и вытаскивает девочку из петли. Глава полиции района поручает расследование громкого дела следователю Эльвире Бараевой. Но как с этим делом и этим местом связаны петербургская судья с темным прошлым Светлана и ее приемная дочь Кира?
Съемки сериала режиссера Душана Глигорова по сценарию Олега Маловичко — вместе они работали над проектами «Хрустальный» и «Химера» — пройдут в Ессентуках, Пятигорске, Кисловодске, а затем группа отправится в Петербург. Премьера «Трассы» запланирована на 2024 год.
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