Том Хиддлстон и Марк Хэмилл сыграют главные роли в новой экранизации Стивена Кинга «Жизнь Чака»

Проект будет тонально основан на других экранизациях по проиведениям Стивена Кинга: «Побег из Шоушенка», «Зеленой миле» и «Останься со мной». Том Хиддлстон сыграет главного героя, а Марк Хэмилл исполнит роль его дедушки Альби.

«Жизнь Чака» — рассказ из антологии Кинга «Будет кровь». Сюжет посвящен биографии Чарльза Кранца в обратном порядке, начиная с его смерти от опухоли мозга в 39 лет и заканчивая его детством в доме с приведениями.

Книга «Будет кровь» вышла в 2020 году. Она получила положительные отзывы от американских критиков. Права на экранизацию также есть у Netflix.