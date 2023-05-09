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Том Хиддлстон и Марк Хэмилл сыграют главные роли в новой экранизации Стивена Кинга «Жизнь Чака»

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Майк Флэнаган и Тревор Мэйси займутся режиссурой, сценарием и продюсированием для Intrepid Pictures. Об этом сообщает издание Deadline.

Fred Duval / Shutterstock.com

Проект будет тонально основан на других экранизациях по проиведениям Стивена Кинга: «Побег из Шоушенка», «Зеленой миле» и «Останься со мной». Том Хиддлстон сыграет главного героя, а Марк Хэмилл исполнит роль его дедушки Альби.

«Жизнь Чака» — рассказ из антологии Кинга «Будет кровь». Сюжет посвящен биографии Чарльза Кранца в обратном порядке, начиная с его смерти от опухоли мозга в 39 лет и заканчивая его детством в доме с приведениями.

Книга «Будет кровь» вышла в 2020 году. Она получила положительные отзывы от американских критиков. Права на экранизацию также есть у Netflix.

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