От «Мира! Дружбы! Жвачки!» до приквела «Бриджертонов»: Что смотреть дома на майских праздниках

Продолжение хитового проекта про взросление в 1990-е «Мир! Дружба! Жвачка!» (теперь с Виктором Сухоруковым и Евгением Ткачуком!), спин-офф «Бриджертонов» про юность королевы Шарлотты и сай-фай со звездой «Дюны» Ребеккой Фергюсон «Бункер» — рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Сериал «Сантехники Белого дома» / White House Plumbers, премьера (HBO) (18+)
Мини-сериал (в нем всего 5 частей) от создателей «Вице-президента» рассказывает историю, как агенты Э. Ховард Хант (Вуди Харрельсон) и Дж. Гордон Лидди (Джастин Теру) должны были защищать президента Никсона, но случайно спровоцировали Уотергейтский скандал и его громкую отставку. В сериале также снялись Лина Хиди, Донал Глисон и Кирнан Шипка.
С 1 мая, HBO
Сериал «Маленький огонек» / A Small Light, премьера (National Geographic) (12+)
Трогательный биографический сериал рассказывает о Мип (Бел Паули) и Яне Гис (Джо Коул) — семье, которая помогала укрывать Анну Франк и сохранила дневник девочки. В касте проекта также Лив Шрайбер («Рэй Донован», «Кейт и Лео») в роли Отто Франка, отца Анны. Среди режиссеров «Маленького огонька» — и Сюзанна Фогель («Бортпроводница») и Тони Фелан («Анатомия страсти»).
С 1 мая, National Geographic, Disney+, Hulu
Сериал «Мир! Дружба! Жвачка!», 3 сезон (Premier) (18+)
Продолжение обаятельного сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», в котором 1990-е показаны глазами подростков — с резинками турбо, лосинами и схронами от взрослых то на крыше, то в гараже. В третьем сезоне в проекте появилось сразу несколько новых героев, которых играют Виктор Сухоруков, Евгений Ткачук и Федор Федотов. Но, к радости фанатов, вся любимая четверка экранных тинейджеров тоже по-прежнему в касте: Валентина Ляпина, Егор Губарев, Егор Абрамов и Федор Рощин.
С 4 мая, Premier
Сериал «Королева Шарлотта: История Бриджертонов» / Queen Charlotte: A Bridgerton Story, премьера (Netflix) (18+)
Пока прямое продолжение костюмного гилти плеже только готовится (третий сезон будет посвящен отношениям Пенелопы Фезеринтон и Колина Бриджертона), вышел спин-офф — он же приквел — основной истории: о юности королевы Шарлотты. Вернее, тогда еще принцессы: она прибывает из Германии в Британию, чтобы выйти замуж за короля Георга III против своей воли. Но молодой монарх неожиданно вызывает у нее симпатию. Королевских особ играют Индия Амартейфио и Кори Милкрист. Шоураннером сериала, как оригинала, стала неутомимая Шонда Раймс.
С 4 мая, Netflix (премьера всех серий)
Фильм «Подземелья и драконы: Честь среди воров» / Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves (16+)
Фэнтези с Крисом Пайном, Мишель Родригес и Хью Грантом по мотивам одноименной настольной игры (той самой из «Очень странных дел»). Эдгин Дарвис после смерти жены вместе с верной воительницей Хольгой, магом-любителем Саймоном, друидкой Дорик и паладином Зенком пытаются победить злодея Форджа и освободить дочь Киру. Картину сняли режиссеры Джонатан Голдштейн и Джон Фрэнсис Дейли.
Уже вышел, iTunes, Amazon Prime, Vudu
Сериал «Отчаянная невеста», премьера (Kion) (18+)
Драмеди с Анной Зайцевой — режиссером веб-сериала «Сама дура», которая выступает здесь как актриса. Она играет Алису — женщину чуть за 30, учащуюся в киношколе и встречающуюся с женатым мужчиной. Когда Алиса узнает, что супруга ее избранника ждет третьего ребенка, она его бросает и заключает пари с мамой (Юлия Ауг), что за год выйдет замуж. Если же она проиграет, ей придется заключить брак с сыном маминой подруги Пашей (Василий Михайлов).
C 4 мая, Kion (премьера всех серий)
Сериал «Звездные войны: Приключения юных джедаев» / Star Wars: Young Jedi Adventures, премьера (Disney+) (6+)
«Звездные войны» для самых маленьких. Уже, кажется, бесконечная вселенная пополнится еще одним сериалом — анимационным. В нем юные джедаи и падаваны будут учиться, как сделать так, чтобы да пребыла с ними Сила. На этом пути их, конечно, ждет множество приключений.
С 4 мая, Disney+
Сериал «Ничегошеньки» / Bupkis, премьера (Peacock) (18+)
Мокьюментари-шоу комика Пита Дэвидсона в духе «Умерь свой энтузиазм» Ларри Дэвида и «Луи» Луи Си Кея. В сериале он играет вымышленную версию своей жизни. Например, его родителями в проекте стали актеры Иди Фалько и Джо Пеши. Также в «Ничегошеньки» снялись множество селебрити из разных сфер: от политика Альберта Гора до клоуна из франшизы «Ужасающий» (играющий его Дэвид Ховард Торнтон тут появляется именно в этом образе).
С 4 мая, Peacock
Фильм «Айта» (16+)
Для якутского режиссера Степана Бурнашева «Айта» — это уже 13-й фильм и первый в жанре детектива. Его премьера была на фестивале «Зимний», где картина получила сразу два приза — за лучшие режиссуру и мужскую роль (Иннокентий Луковцев). Школьница Айта погибает после вечеринки с одноклассниками. Местные считают, что виновен сотрудник полиции Афанасий, подвозивший девочку в тот вечер. Вооруженная толпа требует расправы, но следователь пытается докопаться до истины быстрее, чем они учинят самосуд. Теперь фильм, ставший самым кассовым в истории якутского кино, можно посмотреть и на платформах.
С 4 мая, «Кинопоиск», Okko, Premier, Wink
Фильм «Коты Эрмитажа» (6+)
Анимационный фильм посвящен самому обаятельному бренду Петербурга — эрмитажным котам. Правда, их мультипликационный быт далек от настоящего. По сюжету юный кот Винсент и мышь Морис прячутся от наводнения в клавесине. Музыкальный инструмент отправляют в главный музей России — Эрмитаж. Там Винсент знакомится с элитным кошачьим отрядом, который столетиями охраняет произведения искусства от грызунов. Он мечтает подружиться с ними, но не хочет расставаться и с Морисом, который спас ему жизнь. Пока Винсента решает моральные дилеммы, в музей привозят «Мону Лизу».
С 4 мая, «Кинопоиск», Okko, «Иви», Premier, «НТВ-ПЛЮС Онлайн ТВ»
Сериал «Единорог: Вечные воины» / Unicorn: Warriors Eternal, премьера (Adult Swim) (18+)
Режиссер «Монстров на каникулах» Генндий Тартаковский (да, именно так переехав в США семья решила сократить его имя Геннадий) выпускает проект, который задумал десятки лет назад. Это история о том, как космический монах, воин-эльф и волшебница вселяются в тела подростков, чтобы сражаться со злом в Лондоне конца XVIII — начале XIX века.
С 4 мая, Adult Swim
Фильм «Любовь-морковь: Восстание машин» (16+)
Кажется, неубиваемая комедийная франшиза, построенная каждый раз на одном и том же сюжетном движке «их поменяли телами». На этот раз герои Гоши Куценко и Кристины Орбакайте окажутся в оболочке роботов-экскурсоводов. Препятствием к возвращению обратно будет то, что заменившие их искусственные интеллекты захотят навсегда остаться людьми.
С 4 мая, «Иви», Okko, Premier, Wink
Фильм «Наводнение» (18+)
Новый фильм Ивана И. Твердовского — режиссера «Конференции», «Подбросов» и «Зоологии». В нем он, как и в дебютном «Классе коррекции», исследует тему пределов жесткости и разчеловечивания через буллинг. Тренеры по плаванию Софья (Анна Слю) и Трофим (Максим Щеголев) берут на воспитание племянницу Аню (Софья Шидловская), оставшуюся сиротой. После смерти родителей она перестала говорить, и подростка из-за этого начинают травить спортсмены-подопечные ее тети и дяди. Однажды сама Аня вступается за Диму (Влад Прохоров), одного из участников команды по плаванию. Так у нее появляется первый в жизни друг.
С 5 мая, «Кинопоиск», Wink
Сериал «Бункер» / Silo, премьера (Apple TV+) (18+)
Сай-фай с Ребеккой Фергюсон о постапокалиптическом мире будущего основан на романах Хью Хоуи. В будущем поверхность Земли становится токсичной, а человечество переселяется в бункер глубиной в 144 этажа. Выходить из него строго запрещено. Новый шериф Джулия начинает сомневаться, что людям говорят правду. Режиссерами проекта стали Дэвид Семел («Хранители», «Родина») и Мортен Тильдум («Охотники за головами», «Игра в имитацию»).
С 5 мая, Apple TV+
Сериал «Неприличные деньги», премьера (ТНТ) (16+)
У комедийного сериала с Константином Хабенским и Ксенией Раппопорт снято всего две пилотные серии из восьми — и вряд ли его продолжат. Зато историю об отчаянных попытках заработать в 1990-е поставил режиссер «Бумера» и «Домашнего ареста» Петр Буслов. Преподаватель провинциального вуза вынужден открыть первый в городе секс-шоп, чтобы его жена не пошла на панель, сын не попал в колонию для несовершеннолетних, а бандиты не переломали ему ноги.
С 8 мая, ТНТ, Premier
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