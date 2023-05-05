От «Мира! Дружбы! Жвачки!» до приквела «Бриджертонов»: Что смотреть дома на майских праздниках

Фильм «Наводнение» (18+)

Новый фильм Ивана И. Твердовского — режиссера «Конференции», «Подбросов» и «Зоологии». В нем он, как и в дебютном «Классе коррекции», исследует тему пределов жесткости и разчеловечивания через буллинг. Тренеры по плаванию Софья (Анна Слю) и Трофим (Максим Щеголев) берут на воспитание племянницу Аню (Софья Шидловская), оставшуюся сиротой. После смерти родителей она перестала говорить, и подростка из-за этого начинают травить спортсмены-подопечные ее тети и дяди. Однажды сама Аня вступается за Диму (Влад Прохоров), одного из участников команды по плаванию. Так у нее появляется первый в жизни друг.

С 5 мая, «Кинопоиск», Wink