Скончался режиссер и клипмейкер Михаил Хлебородов

«Умер Миша Хлебородов… Мой коллега. Выдающийся клипмейкер. Режиссер фильмов. Продюсер. Наверное, самый первый, кто у нас в 80-х начал снимать клипы. Всего 56 лет», — написал в своих соцсетях постановщик Григорий Константинопольский. Позже он подтвердил информацию ТАСС. Причина смерти не уточняется.

Михаил Хлебородов родился 9 марта 1967 года в Москве. В 1992 году окончил режиссерский факультет Государственного института театрального искусства. Работал с Александром Барыкиным, Игорем Сарухановым, Дмитрием Маликовым, группой «Кар-мэн» и Богданом Титомиром, Лаймой Вайкуле. Для группы «Мумий Тролль» в 1997-1998 годах снял клипы на песни «Утекай», «Дельфины» и «Кот кота», для Алёны Свиридовой — видео на композиции «Розовый фламинго» и «Никто никогда», которые стали победителями конкурса клипов Арт Пикчерс. Также поработал в группами «Моральный кодекс» и «Мальчишник».

В качестве режиссера Хлебородов снял дилогию «Параграф 78» и «Параграф 78: Пункт II» (2007), ставил музыкальные телефильмы «Новогодняя ночь на Первом канале» в 2008 и 2009 годах.

Редакция «Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Михаила Хлебородова.