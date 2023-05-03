Это комедийный детектив, основанный на одноименной пьесе драматурга Константина Костенко о поиске смысла в предначертанном существовании, постановки которой прошли в «Гоголь-Центре», театре «Новая Драма» в Иркутске и Никитинском театре в Воронеже. Лента станет игровым дебютом театрального режиссера, экс-главрежа Театра на Таганке Юрия Муравицкого.
Действие фильма разворачивается в учебнике по математике за 5-й класс. По условиям задачи каждый день из пункта «А» в пункт «Б» выходит Пешеход, по пути он встречает Велосипедиста. Потом возвращается домой, где его ждет верная жена. На следующий день все повторяется. Но однажды Пешехода останавливает Следователь и сообщает, что Велосипедист исчез. Следователь просит Пешехода отправиться с ним в пункт «Б», чтобы опросить свидетелей и вместе разобраться в этой запутанной истории.
Главные роли в «Исчезнувшем велосипедисте» исполняют Антон Лапенко, Тимофей Трибунцев, София Сальман, Сергей Кирпиченок, Николай Коляда, Светлана Колесова, Олег Ягодин и другие.
Режиссер — о фильме «Исчезнувший велосипедист»:
Эта история о том, как мы пытаемся вырваться за рамки формата нашего существования, той роли которая нам отведена, из пространства и времени, которыми мы ограничены, или, если не вырваться, то, по крайней мере, стать кем-то или чем-то большим. Для меня в этой истории гораздо больше личного, чем может показаться на первый взгляд. Рад, что фильм снимается в Екатеринбурге, где Константин Костенко по сути состоялся как драматург, с людьми которые непосредственно приложили к этому руку. Мне вообще очень повезло с командой, которая сложилась на этом проекте.
Фильм «Исчезнувший велосипедист» выйдет в российский прокат осенью 2023 года.
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