Действие фильма разворачивается в учебнике по математике за 5-й класс. По условиям задачи каждый день из пункта «А» в пункт «Б» выходит Пешеход, по пути он встречает Велосипедиста. Потом возвращается домой, где его ждет верная жена. На следующий день все повторяется. Но однажды Пешехода останавливает Следователь и сообщает, что Велосипедист исчез. Следователь просит Пешехода отправиться с ним в пункт «Б», чтобы опросить свидетелей и вместе разобраться в этой запутанной истории.

Главные роли в «Исчезнувшем велосипедисте» исполняют Антон Лапенко, Тимофей Трибунцев, София Сальман, Сергей Кирпиченок, Николай Коляда, Светлана Колесова, Олег Ягодин и другие.