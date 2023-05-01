Роберт Паттинсон, Роберт Дауни-Младший и Эми Адамс снимутся в звездной комедии от Netflix

Проект под названием « Средний рост, среднее телосложение » описывается как отчасти серийный убийца-триллер, отчасти комедия, рассказывающая о киллере, который нанимает политического лоббиста для изменения законов, чтобы он мог убивать не опасаясь наказания. Как и все недавние работы Маккея, проект будет решать более серьезные социально-политические проблемы.

Среди актеров, уже прикрепленных к фильму, Роберт Паттинсон , который сыграет богатого убийцу, и Эми Адамс, выступающая в роли лоббиста. Как сообщалось ранее, Роберт Дауни-младший, Форест Уитакер и Даниэль Дэдвайлер также снимутся в актерском составе. Несмотря на звёздный состав и послужной список МакКея, несколько студий отказались от проекта, сообщают источники издания. Причинами стали высокий бюджет и не самый позитивный сюжет. Поэтому режиссёр обратился к Netflix, с которым он уже сотрудничал по «Не смотрите наверх».

Съемки начнутся в конце лета в Бостоне. Дата премьеры фильма еще не назначена.