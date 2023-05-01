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Мультфильм «Братья Супер Марио в кино» стали первой картиной в этом году, которая собрала 1 миллиард долларов в прокате

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Лента Аарона Хорвата и Майкла Джеленика заработал за 26 дней проката 490 миллионов долларов в Северной Америке и 532 миллиона в остальном мире.

Hamara / Shutterstock.com

Лента про братьев водопроводчиков заняла десятую строчку по сборам среди всех анимационных фильмов и первую — среди картин, которые стали адаптациями игр. Кроме того, лента показала лучший старт среди анимационных фильмов, заработав за первые пять дней 204 млн долларов. К тому же, с начала пандемии отметку в 1 млрд сумели преодолеть лишь четыре других фильма: «Человек-паук: нет пути домой», «Топ Ган 2: Мэверик», «Мир Юрского периода: Господство» и «Аватар: Путь воды».

Критики связывают успех с участием известных актеров в озвучке: Криса Пратта, Ани Тейлор-Джой и Джека Блэка. Благодаря этому мультфильм стал полноценным блокбастером, который привлекает как фаната видеоигр, так и нейтрального зрителя всех возрастов. Лента также выиграла от узнаваемости бренда и ностальгии по популярной видеоигре, а также от многомесячного отсутствия фильмов, ориентированных на семейную аудиторию.

Режиссеры Аарон Хорват и Майкл Еленик рассказывают о сантехниках, известных как Марио и Луиджи, которых затягивает в мистическое Грибное королевство. Вместе с принцессой Пич они готовятся остановить могущественного Боузера от полного господства.

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