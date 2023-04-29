Власти Египта обвиняют Netflix в фальсификации истории из-за сериала Клеопатра

Хотя четырехсерийный документальный фильм о царице Клеопатре выйдет на стриминге только 10 мая, проект уже успел получить неодобрительные комментарии. Это связано с тем, что главную роль в исполняет актриса смешанного происхождения Адель Джеймс. По мнению экспертов, точка зрения которых была приведена в письме, у царицы была «белая кожа и эллинистические черты». «Лучшим доказательством являются барельефы и статуи царицы Клеопатры», — говорится в сообщении министерства.

При этом политики отмечают, что негодование не связано с расистским отношением к людям африканского происхождения. Они хотят лишь защитить историю Клеопатры. По мнению генерального секретаря Высшего совета по древностям Мостафа Вазири, документальный характер сериала требует от его авторов достоверности и опоры на научные и исторические факты.

После выхода трейлера сериала адвокат Махмуд аль-Семари подал жалобу с требованием к прокурору заблокировать доступ к услугам Netflix в Египте. В компании выбор актрисы объяснили «данью многовековой дискуссии о расе правителя». По мнению режиссера сериала, Клеопатра была больше похожа на темнокожую актрису, чем на Элизабет Тейлор. Сама Джеймс посоветовала критикам не смотреть шоу, если им не нравится кастинг.