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Кино и сериалы

В России снимут фильм про героя мемов Ждуна

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Режиссером картины выступит Дмитрий Суворов. Права на съемки фильма с персонажем приобрела компания «Наше кино».

Uliana Shevchenko / Shutterstock.com

По сюжету персонаж-мем будет инопланетянином, который знакомится с мальчиком, приехавшим к бабушке в Абрау-Дюрсо. Мальчик решает помочь пришельцу вернуться домой, а Ждун — помочь новому другу и его семье.«Ждун — это наша особая любовь, мы приобрели права на экранизацию фильма с этим персонажем. Мы провели фокус-группы и выяснили, что Ждуна знают и он вызывает улыбку и позитивные эмоции у абсолютного большинства опрошенных», — рассказал продюсер Максим Рогальский. Он также уточнил, что главный герой будет анимированным, а остальных персонажей сыграют живые актеры.

Съемки фильма должны начаться осенью. В прокат лента должна выйти весной или летом следующего года. Ждуна придумала голландская художница Маргрит ван Бреворт, он стал интернет-феноменом в 2016-2017 годах.

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