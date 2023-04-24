Нуреев, Курентзис и Бэнкси: спектакли, концерты и документальные фильмы покажут на большом экране в «Авроре»

26 апреля в «Авроре» покажут концерт «Курентзис: Бетховен Симфония №9» — первую в истории запись дирижерской версии произведения. «История интерпретаций Девятой насчитывает 200 лет как поразительных откровений, так и тягучей стагнации. Бетховенский opus magnum в исполнении оркестра musicAeterna, хора и приглашенных солистов под управлением Теодора Курентзиса обретает изначальную глубину и свежесть недавнего открытия», — говорят в Авроре.

28 апреля на большом экране вновь можно будет посмотреть документальный проект «Кто украл Banksy»: остросюжетное расследование Марко Просерпио — не кражи, но хитрых отношений политики, бизнеса и искусства. Игги Поп привлеченный драйвом проекта, читает закадровый текст и уже в самом начале четко формулирует, в чем смысл фильма про Бэнкси и тех, кто его «украл». «Это рассказ о таксисте, об осле, о вифлеемском торговце и о величайшем художнике стрит-арта своего времени. Это рассказ о том, что создавать искусство — незаконно, но воровать, продавать и собирать его — законно. Это также рассказ об искусстве, конфликте, политике и прервавшейся дружбе», — отмечают в кинотеатре.