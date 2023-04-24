Нуреев, Курентзис и Бэнкси: спектакли, концерты и документальные фильмы покажут на большом экране в «Авроре»

До конца весны в кинотеатре можно будет увидеть постановки «Макбет» и «Отелло», «Зальцбург-100: Саломея» и другие записи — в рамках проектов TheatreHD и Артлекторий.
26 апреля в «Авроре» покажут концерт «Курентзис: Бетховен Симфония №9» — первую в истории запись дирижерской версии произведения. «История интерпретаций Девятой насчитывает 200 лет как поразительных откровений, так и тягучей стагнации. Бетховенский opus magnum в исполнении оркестра musicAeterna, хора и приглашенных солистов под управлением Теодора Курентзиса обретает изначальную глубину и свежесть недавнего открытия», — говорят в Авроре.
28 апреля на большом экране вновь можно будет посмотреть документальный проект «Кто украл Banksy»: остросюжетное расследование Марко Просерпио — не кражи, но хитрых отношений политики, бизнеса и искусства. Игги Поп привлеченный драйвом проекта, читает закадровый текст и уже в самом начале четко формулирует, в чем смысл фильма про Бэнкси и тех, кто его «украл». «Это рассказ о таксисте, об осле, о вифлеемском торговце и о величайшем художнике стрит-арта своего времени. Это рассказ о том, что создавать искусство — незаконно, но воровать, продавать и собирать его — законно. Это также рассказ об искусстве, конфликте, политике и прервавшейся дружбе», — отмечают в кинотеатре.
На следующий день, 29 апреля, представят «Отелло» в постановке Уилсона Милама для проекта «Глобус». Главные роли в спектакле, впервые представленном в 2007 году, исполняют Имонн Уолкер, Тим МакИннерни, Зои Таппер, Ник Барбер, Сэм Крэйн и Заве Эштон. Другие постановки «Глобуса» покажут в мае: 1 мая в «Авроре» представят «Макбета» Ива Бэста, 10 мая — спектакль «Все хорошо, что хорошо кончается» Джона Дава, 16 мая — «Комедию ошибок» Балнша МакИнтайра.
В первый день мая в «Авроре» можно будет увидеть «Лебединое озеро» Рудольфа Нуреева. Танцовщик поставил балет в Вене в 1964 году — для себя и Марго Фонтейн. К тому моменту они уже два года танцевали вместе и обрели славу одного из самых знаменитых дуэтов XX столетия. Декорации и костюмы для нуреевского «Лебединого озера» создал греческий художник Николас Георгиадис, работавший над большинством постановок Кеннета МакМиллана в лондонском Royal Opera House.
20 мая на большом экране покажут «Соломею» Ромео Кастеллуччи — постановка 2018 года вошла в историю Зальцбургского фестиваля, как и современного оперного театра в целом.
Здесь не будет традиционного «танца семи покрывал», который Саломея танцует по воле её похотливого отчима Ирода – в обмен на клятву исполнить любое её желание, каковым оказывается в конце концов голова Иоканаана. Вместо этого героиню в позе эмбриона не то раздавливают, не то поглощают большие каменные блоки. Но оргастический танец здесь случится: как эротическая фантазия Саломеи после ее встречи с Иоканааном. Сам Пророк, чью белую кожу воспевает влюбленная в него Саломея, предстает то как черный шаман, то как черный конь, а вместо крови — символа смерти — в финале мы видим молоко, символ начала жизни. Золотые греческие буквы Ιω Πρό на заднике с самого начала не оставляют сомнения, что перед нами — Иоаннис Продромос, Иоанн Предтеча. В финале спектакля от них остаётся только ω — последняя буква алфавита, символ конца. Образы Кастелуччи бередят самые глубокие области нашего восприятия даже тогда, когда трудно объяснить, что именно они обозначают. Да и не нужно объяснять: все это действо, в центре которого обворожительно ужасный и вызывающий жалость образ прекрасной юной женщины, исполняющей едва ли не труднейшую оперную партию на свете, абсолютно вплетено в многоцветную, плотную и масштабную музыкальную ткань Рихарда Штрауса.
Завершит программу фильм «Сальвадор Дали: В поисках бессмертия» — путешествие в жизнь, искусство и историю любви художника и его музы Галы, снятое Давидом Пужоль. Начинается оно в 1929 году, когда Сальвадор Дали присоединяется к движению сюрреалистов, и заканчивается смертью художника в 1989 году. Лента дает возможность заглянуть в знаменитую мастерскую художника в Порт-Льигате, посетить вдохновлявшие Дали Париж и Нью-Йорк и его родной Фигерас.
«Место Дали среди великих художников прошлого давно определено, и документальный фильм поможет приблизиться к мастеру, чей образ сам был произведением искусства — жизнь и творчество оказались в нем так тесно переплетены, что Дали обрел бессмертие как одна из ключевых культурных фигур XX века», — говорят в «Авроре», где 31 мая пройдет показ фильма.
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