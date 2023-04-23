Скарлетт Йоханссон заявила, что больше не будет сниматься в фильмах Marvel

«Глава закончена. Я сделала все, что должна была сделать. Кроме того, возвращаться и играть персонажа снова и снова на протяжении десяти лет — это уникальный опыт», — сказала Йоханссон.

«Я немного старовата, чтобы носить костюм и все такое. Мне очень повезло, что я участвовала в проектах, меня действительно на это уговаривали», — рассказала Пэлтроу. При этом она не исключила, что все же может вернуться в супегеройскую вселенную, ведь ее героиня не погибала. В записи подкаста также принимала участие Гвинет Пэлтроу. Она играла роль Пеппер Потс. Актриса тоже не собирается сниматься в фильмах Marvel из‑за возраста персонажа.

Напомним, что супергероиня Скарлетт Йоханссон погибла в «Мстителях: Финал» 2019 года и после этого появилась в приквеле «Черная вдова».