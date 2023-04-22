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Кино и сериалы

Операторскую работу Ксении Середы в сериале «The Last of Us» выдвинут на «Эмми»

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Также HBO решил отметить работу другого оператора Эбена Болтера. Оба члена съемочной команды будут представлены в категории «Лучшая операторская работа для сериала с часовым эпизодом».

Hamara / Shutterstock.com

Середа снимала первый, второй и седьмой эпизоды сериала. Но она будет представлена в категории за работу над первой серией («Когда ты потерялся в темноте»/When Youre Lost in the Darkness). В ней начинается развитие сюжета всего сериала.

Болтер же работал над третьим, четвертым и пятым эпизодами шоу, его выдвинут на премию как оператора именно третьей серии («Долгое, долгое время»/Long, Long Time). Этот эпизод был назван в честь песни Линды Ронстадт, которая лежит в основе эпизода.

Напомним, что первую серию вместе с Ксенией должен был полностью отснять российский режиссер Кантемир Балагов, но из-за творческих разногласий, его заменил Крейг Мазин.

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