Операторскую работу Ксении Середы в сериале «The Last of Us» выдвинут на «Эмми»

Середа снимала первый, второй и седьмой эпизоды сериала. Но она будет представлена в категории за работу над первой серией («Когда ты потерялся в темноте»/When Youre Lost in the Darkness). В ней начинается развитие сюжета всего сериала.

Болтер же работал над третьим, четвертым и пятым эпизодами шоу, его выдвинут на премию как оператора именно третьей серии («Долгое, долгое время»/Long, Long Time). Этот эпизод был назван в честь песни Линды Ронстадт, которая лежит в основе эпизода.

Напомним, что первую серию вместе с Ксенией должен был полностью отснять российский режиссер Кантемир Балагов, но из-за творческих разногласий, его заменил Крейг Мазин.