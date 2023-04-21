«1917», «Твин Пикс» и все продолжения «Матрицы»: какие фильмы ненавидит Квентин Тарантино?

На протяжении многих лет он критиковал уважаемых режиссеров-конкурентов, в том числе Джона Форда (Тарантино назвал его вестерны «переоцененными»), Стэнли Кубрика («лицемера» — за его отношение к изображению насилия), Эда Вуда и Франсуа Трюффо («неуклюжих любителей»). Издание IndieWire составило список ненавистных Тарантино фильмов, свое мнение о которых режиссер высказывал в рецензиях, интервью и собственных книгах разных лет — максимально критично.
«Безумие»
«Смысл жизни по Монти Пайтону», Терри Джонс и Терри Гиллиам (1983)
«Единственный раз, когда мне пришлось отвести взгляд, потому что я не мог на это смотреть, был «Смысл жизни» — когда этого жирного ублюдка продолжает тошнить. Я почувствовал настоящую тошноту — это было просто чересчур. Я оглядывался по сторонам и подумал: «Если кому-нибудь здесь плохо и я почувствую запах рвоты, меня стошнит». В конце концов, я едва удержал в себе обед, но все равно не могу думать об этой сцене без рвотного позыва».
«Безумие», Альфред Хичкок (1972)
«Хотя Брайану Де Пальме нравилось снимать триллеры (по крайней мере, какое-то время), я сомневаюсь, что ему нравилось их смотреть. Триллеры Хичкока были для него средством достижения цели. Вот почему, когда он был вынужден вернуться к жанру в середине восьмидесятых, фильмы были такими тусклыми. В конечном счете он возмутился необходимостью их делать, и ему наскучила форма. «Безумие» Хичкока, может, и кусок дерьма, но я сомневаюсь, что Альфреду было скучно его снимать».
«Квинтет», Роберт Олтмен (1979)
«Вечер не удался. Мало того, что им не понравились эти два фильма, мои отчим и дядя продолжали жаловаться на них в течение нескольких дней после этого. «Брюстер» Макклауда — один из худших фильмов, когда-либо носивших студийный логотип, и это полностью подтверждает, что Альтман также снял «Квинтет» для студии. «Квинтет» просто ужасен, скучен и бессмысленен»
«Настоящий детектив»
«Настоящий детектив», Ник Пиццолатто (2014 — настоящее время)
«Я пытался посмотреть первую серию первого сезона, но у меня ничего не получилось. Я подумал, что это действительно скучно. И второй сезон выглядит ужасно. Только трейлер — все эти красивые актеры пытаются не быть красивыми и разгуливают с таким видом, словно на их плечах лежит вся тяжесть мира. Это так серьезно, и они так измучены, пытаясь выглядеть несчастными со своими усами и неряшливой одеждой».
«Брюстер МакКлауд», Роберт Олтмен (1970)
«"Брюстер МакКлауд" — кинематографический эквивалент птицы, гадящей вам на голову. Тем не менее, довольно забавно представлять, как мои родители, мой молодой дядя и моя семнадцатилетняя няня покупают билет на ”Брюстера Макклауда" и ожидают увидеть настоящий фильм».
«400 ударов», Франсуа Трюффо (1959)
«Триллеры [Шаброля] значительно лучше, чем ужасные фильмы Трюффо-Хичкока, которые, на мой взгляд, просто ужасны. В любом случае, я не такой уж большой поклонник Трюффо. Есть несколько исключений, главным из которых является «История Адель Х.», но по большей части я отношусь к Трюффо так же, как к Эду Вуду. Я думаю, что он очень страстный, неуклюжий фильм».
«1917»
«1917», Сэм Мендес (2019)
«Я не говорю, что они плохо справляются с этим… Но если ты собираешься это сделать, сделай это по-настоящему, черт возьми. По 15 минут на каждый гребаный дубль. На самом деле мне понравился фильм, но мой друг кое-что рассказал, и, о боже, как только он заговорил об этом, я не смог этого расслышать. Он жаловался на это, что фильм слишком похож на видеоигру. Я не играю в видеоигры, поэтому сразу этого не почувствовал. Так что [смотря фильм], я на самом деле думаю, что он кажется более инновационным, чем, возможно, кажется кому-то, кто играет в видеоигры. Но человек, с которым я разговаривал, сказал: «Это фильм "Вольфенштейн". Есть такая знаменитая игра про нацистов-оборотней под названием "Вольфенштейн"». Это похоже на фильм «Вольфенштейн», но мне бы больше понравилось, если бы это был фильм «Вольфенштейн».
«Взрывная блондинка», Дэвид Литч (2017)
«Когда я смотрю, например, долгий бой в «Атомной блондинке», я такой: «Боже. Это потрясающе! Это чертовски потрясающе! ОК… подожди минутку, нет. Выстрел был неудачным. Кадр длится не так долго, потребовалось посрать». Так что все испорчено. Все это испорчено. Потому что, очевидно, они не довели это до конца»
«Твин Пикс: Сквозь огонь», Дэвид Линч (1992)
«Если все, что вы делаете — это маленькие художественные фильмы в течение 10 лет за миллион или два долларов, вы сами залезете себе в задницу. Я не издеваюсь над другими людьми, но после того, как я посмотрел «Твин Пикс: Сквозь огонь» в Каннах, Дэвид Линч исчез так глубоко в своей собственной заднице, что у меня нет желания смотреть еще один фильм Дэвида Линча, пока я не услышу что-то другое. И ты знаешь, я любил его. Я любил его».
«Крик»
«Прирожденные убийцы», Оливер Стоун (1994)
«Одна из особенностей этого сценария, в частности, заключалась в том, что я пытался поместить его на страницу. Итак, когда вы это прочитали, вы посмотрели фильм. И это похоже на то, почему [Стоун] не сделал хотя бы половины из этого? Это было сделано ради него!»
«Крик», Уэс Крэйвен (1996)
«На самом деле мне не понравилась режиссура Уэса Крейвена. Я думал, что он был железной цепью, прикрепленной к его лодыжке, которая удерживала его на земле и не давала ему отправиться на Луну».
«Город воров», Бен Аффлек (2010)
«У «Бойца» был безупречный актерский состав. В качестве примера, мне очень понравился «Город», который также вышел в 2010 году. Это был хороший криминальный фильм. Однако рядом с «Бойцом» это просто не выдерживало критики, потому что все в «Городе» просто великолепны. Бен Аффлек — тот, кому это сходит с рук, потому что у него такой хороший бостонский акцент. Мошенник просто великолепен. Кассирша в банке просто великолепна… Джереми Реннер — наименее привлекательный парень, и он чертовски хорош собой. Затем, если вы посмотрите на «Бойца» и посмотрите на этих сестер, они просто великолепны. Когда вы видите Дэвида О. Рассела в роли этих сестер и Бена Аффлека в роли Блейк Лайвли, вы не можете сравнивать эти два фильма. Одно просто показывает, насколько фальшиво другое».
«Довод»
«Довод», Кристофер Нолан (2020)
«Разочарование, напрочь лишенное чувства юмора».
«Добровольцы поневоле», Айван Райтман (1981)
«Сложные персонажи не обязательно вызывают симпатию. Интересные люди не всегда симпатичны. Но в Голливуде восьмидесятых привлекательность была всем. Если бы вы действительно сняли фильм о гребаном ублюдке, вы могли бы поспорить, что этот гребаный ублюдок осознал бы свои ошибки и был бы исправлен за последние двадцать минут. Как, например, все персонажи Билла Мюррея».
«Новая рождественская сказка», Ричард Доннер (1988)
«Кинокритики всегда предпочитали Билла Мюррея Чеви Чейзу. Тем не менее, чаще всего Чейз оставался тем же саркастичным надменным мудаком в конце фильма, каким был в начале. Или, по крайней мере, его обращение не было главным смыслом фильма, как это было в ”Скрудже" и "Дне сурка"».
«День сурка», Гарольд Рамис (1993)
«По общему признанию, когда тебе наплевать на чувства других людей, это, вероятно, творит чудеса с твоим едким остроумием. Но я всегда отвергал идею о том, что персонажи Билла Мюррея нуждались в искуплении. Да, может быть, он очаровал Энди Макдауэлл [в «Дне сурка»], но кто-нибудь думает, что менее саркастичный Билл Мюррей — лучший Билл Мюррей?».
«Голодные игры»
«Голодные игры», Гэри Росс (2012)
«Я большой фанат японского фильма «Королевская битва», на котором были основаны "Голодные игры". Ну, "Голодные игры" просто испортили его. Было бы здорово стать режиссером "Королевской битвы"».
«Хэллоуин 2», Рик Розенталь (1981)
«Сиквелы были ужасными. Они похожи на плоды с ядовитого дерева. Я думаю, они просто вытащили какую-то идею из своей задницы, ладно, и они просто уговорили себя: "Эй, ну, вот почему бы не снять вторую часть…"»
Кинематографическая вселенная Marvel (2008 — настоящее время)
«Я их [фильмы киновселенной Marvel] не люблю. Я не испытываю к ним ненависти, ясно? Но я их не люблю. Верно. Я имею в виду, послушай, в детстве я как сумасшедший коллекционировал комиксы Marvel. Есть такой аспект, что если бы эти фильмы выходили, когда мне было за двадцать, я был бы чертовски счастлив и по-настоящему их любил. Я имею в виду, что это были бы не единственные фильмы, которые были бы сняты. Это были бы те фильмы среди других фильмов. Но, ты знаешь, мне почти 60, так что да».
«Матрица: Перезагрузка»
«Матрица: Перезагрузка», сестры Вачовски (2003)
«Это был дамоклов меч, нависший над нашими головами. Я посмотрел "Матрица: Перезагрузка" в китайском кинотеатре в день его открытия и вышел из кинотеатра, распевая песню Jay-Z. Я такой: "Bring it the fuck on. I was worried about that?"».
«Матрица: Революция», сестры Вачовски (2003)
«На самом деле было время, когда я бы считал "Матрицу" официальным фильмом номер два после "Королевской битвы". Однако я должен сказать, что это было до того, как вышли "Матрица 2" и "Матрица 3", которые фактически разрушили мифологию для меня. Но даже при том, что это разрушило мифологию для меня и фактически переместило оригинальную "Матрицу" вниз в моем списке — честно говоря, я просто не могу думать об этом так же, как раньше».
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