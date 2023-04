«1917», «Твин Пикс» и все продолжения «Матрицы»: какие фильмы ненавидит Квентин Тарантино?

«Матрица: Перезагрузка», сестры Вачовски (2003)

«Это был дамоклов меч, нависший над нашими головами. Я посмотрел "Матрица: Перезагрузка" в китайском кинотеатре в день его открытия и вышел из кинотеатра, распевая песню Jay-Z. Я такой: "Bring it the fuck on. I was worried about that?"».

«Матрица: Революция», сестры Вачовски (2003)

«На самом деле было время, когда я бы считал "Матрицу" официальным фильмом номер два после "Королевской битвы". Однако я должен сказать, что это было до того, как вышли "Матрица 2" и "Матрица 3", которые фактически разрушили мифологию для меня. Но даже при том, что это разрушило мифологию для меня и фактически переместило оригинальную "Матрицу" вниз в моем списке — честно говоря, я просто не могу думать об этом так же, как раньше».