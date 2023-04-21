«1917», «Твин Пикс» и все продолжения «Матрицы»: какие фильмы ненавидит Квентин Тарантино?

«Смысл жизни по Монти Пайтону», Терри Джонс и Терри Гиллиам (1983)

«Единственный раз, когда мне пришлось отвести взгляд, потому что я не мог на это смотреть, был «Смысл жизни» — когда этого жирного ублюдка продолжает тошнить. Я почувствовал настоящую тошноту — это было просто чересчур. Я оглядывался по сторонам и подумал: «Если кому-нибудь здесь плохо и я почувствую запах рвоты, меня стошнит». В конце концов, я едва удержал в себе обед, но все равно не могу думать об этой сцене без рвотного позыва».

«Безумие», Альфред Хичкок (1972)

«Хотя Брайану Де Пальме нравилось снимать триллеры (по крайней мере, какое-то время), я сомневаюсь, что ему нравилось их смотреть. Триллеры Хичкока были для него средством достижения цели. Вот почему, когда он был вынужден вернуться к жанру в середине восьмидесятых, фильмы были такими тусклыми. В конечном счете он возмутился необходимостью их делать, и ему наскучила форма. «Безумие» Хичкока, может, и кусок дерьма, но я сомневаюсь, что Альфреду было скучно его снимать».

«Квинтет», Роберт Олтмен (1979)

«Вечер не удался. Мало того, что им не понравились эти два фильма, мои отчим и дядя продолжали жаловаться на них в течение нескольких дней после этого. «Брюстер» Макклауда — один из худших фильмов, когда-либо носивших студийный логотип, и это полностью подтверждает, что Альтман также снял «Квинтет» для студии. «Квинтет» просто ужасен, скучен и бессмысленен»