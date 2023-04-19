Netflix прощается с тем, что положило начало стримингу — компания закрывает свое подразделение, занимающееся рассылкой DVD и Blu-ray дисков

Netflix была основана в 1997 году Ридом Хастингсом и Марком Рэндольфом. Последний восхищался тогда еще молодой компанией Amazon и хотел найти большую категорию портативных товаров для продажи через интернет, используя подобную бизнес-модель. Так компания начала свою деятельность — как первый в мире интернет-магазин проката DVD, имея всего 30 сотрудников и 925 доступных фильмов, что представляло собою совокупность почти всех фильмов, выпущенных к тому моменту на DVD.

К наступлению миллениума Netflix отказалась от модели однократного проката в пользу ежемесячной подписки. С развитием интернета компания внедрила потоковое вещание, продолжая сохранять службу проката аналоговых носителей. И вот наступает конец эпохи: последние диски Netflix отправит получателям 29 сентября.

«Эти культовые красные конверты изменили то, как люди смотрели шоу и фильмы дома, и проложили путь к переходу на потоковое вещание. Для нас большая честь — так долго проводить вечера за просмотром кино на DVD с нашими подписчиками, мы так гордимся достижениями наших сотрудников и рады продолжать радовать поклонников еще много десятилетий. Всем, кто когда-либо добавлял DVD в свою корзину или ждал у почтового ящика получения красного конверта: спасибо», — поделился CEO Netflix Тед Сарандос.