«Крик 6», «Цитадель» и «Беспринципные в деревне»: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Любовь и смерть» / Love & Death, премьера (HBO Max) (18+)

Хотя новый сериал шоураннера «Большой маленькой лжи» Дэвида Э. Келли называется точно, как комедия Вуди Аллена (кстати, отличная!), это драма, к тому же основанная на реальных событиях.

В 1980 году в Техасе тихая домохозяйка начала встречаться с мужем лучшей подруги, а позже убила ее топором. Главные роли в сериале сыграли Элизабет Олсен, Лили Рэйб, Джесси Племонс и Патрик Фьюджит. Это уже второе за последнее время обращение к этой трагической истории. В прошлом году вышел сериал «Кэнди» с Джессикой Бил, рассказывающий о тех же событиях.

С 27 апреля, HBO Max