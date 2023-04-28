«Крик 6», «Цитадель» и «Беспринципные в деревне»: Что смотреть дома на этой неделе

Дорогостоящий шпионский экшн «Цитадель» братьев Руссо, шестая часть синефильского слэшера «Крик» с Дженной Ортега, драма шоураннера «Большой маленькой лжи» Дэвида Э. Келли «Любовь и смерть» с Элизабет Олсен и Лили Рэйб, а также комедия «Беспринципные в деревне» — рассказываем о главных фильмах и сериалах, который вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Сериал «О чем говорят мужчины: Простые удовольствия», премьера (Start) (16+)
Сериальная версия одноименного фильма про неврозы и заботы мужчин средних лет (как их представляют создатели франшизы). Это уже четвертая часть разговорной комедии «Квартета И» — Ростислава Хаита, Леонида Бараца, Камиля Ларина и Александра Демидова. Режиссером проекта на этот раз стал Михаил Поляков, снявший второй сезон «Секретов семейной жизни».
С 24 апреля, Start
Фильм «Крик 6» / Scream VI (18+)
Это первая часть культовой франшизы, в которой основное действие разворачивается за пределами городка Вудсборо и без участия Сидни Прескотт (играющую ее Нив Кэмпбелл не устроил гонорар). Зато в кадре — Нью-Йорк, а в касте блистает, оттягивая на себя чуть ли не все экранное внимание, звезда «Уэнсдэй» Дженна Ортега. В остальном же это вновь метакино, в котором куда важнее любовь его авторов к жанру хоррора, чем стремление снять его самим.
С 25 апреля, Amazon, iTunes, Google Play, Vudu
Сериал «Остров Сент-Икс» / Saint X, премьера (Hulu) (18+)
Детективная драма о тайнах прошлого — экранизация бестселлера Алексис Шайткин. В детстве Клэр (Алисия Дебнем-Кери) отдыхала с родителями на Карибских островах. Но отпуск закончился трагедией: ее старшая сестра была найдена мертвой. Много лет спустя Клэр пытается выяснить, что тогда произошло и найти убийцу. Шоураннером проекта стала Лейла Герштейн, работавшая над «Рассказом служанки», «Сплетницей» и «Проклятой».
С 26 апреля, Hulu
Фильм «Беспринципные в деревне» (16+)
Полнометражный фильм с героями сериала «Беспринципные», основанного на текстах Александра Цыпкина. Дауншифтинг в деревню — это не сознательный выбор жизни «ближе к корням», а прихоть одного из персонажей: генерала Хадякова (Николай Фоменко). Он хочет отпраздновать вдали от столичного шума 60-летие, но на юбилейном торжестве все, конечно, пойдет не так. Среди приглашенных гостей — уже знакомые зрителям герои Павла Деревянко, Оксаны Акиньшиной, Аглаи Тарасовой, Павла Табакова, Максима Виторгана, Юрия Колокольникова и многих других. Снял комедию режиссер Роман Прыгунов, отвечающий и за сериальных «Беспринципных».
С 26 апреля, «Кинопоиск», «Иви», Okko
Сериал «Любовь и смерть» / Love & Death, премьера (HBO Max) (18+)
Хотя новый сериал шоураннера «Большой маленькой лжи» Дэвида Э. Келли называется точно, как комедия Вуди Аллена (кстати, отличная!), это драма, к тому же основанная на реальных событиях.
В 1980 году в Техасе тихая домохозяйка начала встречаться с мужем лучшей подруги, а позже убила ее топором. Главные роли в сериале сыграли Элизабет Олсен, Лили Рэйб, Джесси Племонс и Патрик Фьюджит. Это уже второе за последнее время обращение к этой трагической истории. В прошлом году вышел сериал «Кэнди» с Джессикой Бил, рассказывающий о тех же событиях.
С 27 апреля, HBO Max
Сериал «На дне», премьера (Premier) (18+)
Комедия про отсидевшего в колонии Степу (Данил Тябин). Тот неожиданно — в первую очередь для себя — становится борцом за права жителей дома, который пытается снести застройщик. В сериале снялись Татьяна Орлова, Ирина Носова и Тимофей Трибунцев (в роли коррумпированного полицейского). Режиссером сериала и одним из авторов сценария стал Борис Казанцев, снимавший клипы для «ЛСП».
С 27 апреля, Premier
Сериал «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами» / Sweet Tooth, 2 сезон (Netflix) (18+)
Фэнтези о мире будущего, где рождаются люди-гибриды, основан на серии комиксов Джеффа Лемира. Их главный герой — трогательный мальчик с оленьими рогами Гас, который получил прозвище Сладкоежка. В продолжении спродюсированного Робертом Дауни-мл и его женой Сьюзан проекта он вместе с другими будет вновь пытаться вырваться из плена генерала Эббота (Нил Сэндилэндс).
С 27 апреля, Netflix
Сериал «Цитадель» / Citadel, премьера (Prime Video) (18+)
Научно-фантастический экшн-сериал братьев Руссо (франшиза «Мстители») рассказывает об агентах распавшейся международной организации «Цитадель». Бывшие шпионы пытаются вспомнить, какую именно работу они выполняли. В касте проекта Ричард Мэдден, Приянка Чопра Джонас, Стэнли Туччи, Эшли Каммингс. Дорогостоящий сериал с бюджетом более 250 миллионов долларов уже продлили на второй сезон, не дожидаясь рейтингов.
С 28 апреля, Prime Video
Сериал «Вечеринка» / The Afterparty, 2 сезон (Apple TV+) (18+)
Продолжение комедийного детектива-антологии в духе «Убийства в одном здании» и «Достать ножи». Во втором сезоне используется тот же прием, что и в первом: в каждой серии новый герой рассказывает о произошедшем преступлении со своей точки зрения. На этот раз убийство происходит на свадьбе.
С 28 апреля, Apple TV+
Сериал «Две девицы на мели», 3 сезон («Пятница!») (16+)
Российская версия сериала 2 Broke Girls с Ольгой Картунковой и Алевтиной Тукан в главных ролях. В третьем сезоне ситкома о провинциалке Оле и дочери миллиардера Марго главные героини откроют пирожковую, переедут из Мытищ в Москву и продолжат налаживать личную жизнь.
С 28 апреля, «Пятница!», Premier
Сериал «Роковое влечение» / Fatal Attraction, премьера (Paramount+) (18+)
Сериал с многочисленными откровенными сценами основан на одноименном эротическом триллере 1987 года с Гленн Клоуз. В новой версии Алекс играет Лиззи Каплан. Женатого юриста Дэна, с которым она проводит ночь, — Джошуа Джексон. Режиссерами переосмысленного «Рокового влечения» стали Сильвер Три и Пит Чатмон, снимавшие «Ты» и «Бортпроводницу».
С 30 апреля, Paramount+
Сериал «Том Джонс» / Tom Jones, премьера (PBS) (16+)
Современное прочтение классического романа Генри Филдинга «История Тома Джонса, найденыша». Герои мини-сериала Том (Солли Маклауд) и Софи (Софи Уайлд) влюблены друг в дргуа, но обстоятельства складываются так, что им не удается сразу быть вместе. В проекте также снялись Ширли Хендерсон (Плакса Миртл из «Гарри Поттера») и Ханна Уэддингхэм (Ребекка из «Теда Лассо»). Адаптацией сценария занималась Гвинет Хьюз, работавшая над «Любовными неудачами Джейн Остин» и «Ярмаркой тщеславия».
С 30 апреля, PBS
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