От «Миссис Дэвис» до «Друга на час»: Что смотреть дома на этой неделе

Сатирическая драмеди «Миссис Дэвис», в которой монахиня борется с искусственным интеллектом, трогательный бадди-муви «Друг на час» с Сергеем Шакуровым и Борисом Дергачевым, комедия «Поехавшая» о поисках себя и путешествии на велосипеде и триллер «Связанные насмерть» с Рэйчел Вайс в роли сестер-близнецов — рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Сериал «Друг на час», премьера (Premier, ТНТ) (16+)
Бадди-муви в духе «Второй жизни Уве» с Сергеем Шакуровым и Борисом Дергачевым. Врач-педиатр на пенсии Николай Сергеевич после смерти жены решает покончить с собой. От суицида его спасает знакомство с Лехой, который работает «другом на час». Трогательная драмеди получила приз зрительских симпатий на фестивале «Пилот» в прошлом году.
С 17 апреля, Premier, ТНТ
Сериал «План Б» / Plan B, премьера (CBC Television) (18+)
Мини-сериал с Патриком Джей Адамсом («Форс-мажоры») в главной роли. Это история Филиппа, который обнаруживает, что может путешествовать в прошлое. Первым делом он решает наладить свой брак и разобраться с работой. Но «эффект бабочки» никто не отменял, поэтому коррективы свершившегося неожиданно отражаются на грядущем (то есть настоящем для героя).
С 17 апреля, CBC Television, «Амедиатека»
Сериал «Семья» / Paemilli, премьера (tvN) (18+)
Комедийная дорама рассказывает историю семейной пары. Квон Ду-хун (Чан Хек) — секретный агент под прикрытием, притворяющийся обычным офисном работником. Его жена Канг Ю-ра (Чан На-ра) — примерная домохозяйка, готовая на все, чтобы сохранить иллюзию об идеальной семье. Режиссером проекта стал Чан Джон-до («Алхимия душ», «Остров»)
С 17 апреля, tvN
Сериал «Миссис Дэвис» / Mrs. Davis, премьера (Peacock) (18+)
В сатирической драмеди Дэймона Линделофа («Остаться в живых») и Тары Эрнандес («Теория большого взрыва») бесстрашная монахиня Симона (Бетти Гилпин) спасает мир от искусственного интеллекта, который зовут (нет, не ChatGPT!) миссис Дэвис. Чтобы все живое не начало подчиняться ИИ, ей вместе с повстанцами предстоит найти ни много ни мало Святой Грааль. В постановочной команде проекта — Оуэн Харрис, работавший над «Черным зеркалом», и один из режиссеров «Хранителей» и «Пацанов» Фред Туа.
С 20 апреля, Peacock
Сериал «Сергий против нечисти», 2 сезон (Kion) (18+)
В кинотеатрах продолжение «Сергия против нечисти» шло в формате фильма. На стриминге историю покажут как мини-сериал со сценами, которых не было в полном метре. Напомним, главный герой комедийного проекта — отлученный от церкви священник Сергий (Роман Маякин из «Сладкой жизни»), который зарабатывает на жизнь уничтожением нечисти. В этом ему помогает следовательница Екатерина (Лукерья Ильяшенко тоже из «Сладкой жизни»). Во втором сезоне они сражаются с генно-модифицированным Змеем Горынычем, бандой домовых и Вием. Режиссером вновь выступил Кирилл Кузин («Самый лучший фильм», «Лондонград»).
С 20 апреля, Kion
Сериал «Тайна пропавшей деревни» («Иви») (16+)
Комедийный детектив с абсурдистским юмором получил награду как «Самый ожидаемый сериал» на фестивале Original+. Столичная журналистка Таня (Мария Горбань) едет в деревню Верхние Броды, в которой таинственным образом исчезают жители. В расследовании ей помогает местный учитель (Филипп Ершов). А подозреваемых у них много: от шпионов и инопланетян до ведьм, русалок и леших. Снял проект сценарист «Вечернего Урганта» Андрей Шавкеро, а среди его продюсеров — Сергей Светлаков.
С 20 апреля, «Иви»
Фильм «Поехавшая» (12+)
Духоподъемная комедийная мелодрама с Ольгой Лерман («Белый снег») основана на реальной истории. В 2017 году жительница мегаполиса Аня Смолина решила отправиться в одиночное путешествие по России на велосипеде. Свои приключения она фиксировала в блоге, в котором выбрала себе никнейм «Поехавшая». Художественную версию приключений Смолиной снял режиссер первого сезона «Вампиров средней полосы» Антон Маслов.
С 21 апреля, Start
Сериал «Связанные насмерть» / Dead Ringers, премьера (Prime Video) (18+)
В основе триллера — одноименный фильм Дэвида Кроненберга 1988 года. Как и в оригинале, в сериале речь идет о близнецах, но теперь о женщинах, а не мужчинах. Обеих сестер Эллиот и Беверли Мэнтл, делящих на двоих все радости, горести и медицинские открытия, играет Рэйчел Вайс. Шоураннером сериала стала Элис Бирч («Нормальные люди»), а режиссером трех эпизодов из шести — Шон Дуркин, снявший драму «Гнездо» с Джудом Лоу и фильм «Марта, Марси Мэй, Марлен» с Элизабет Олсен.
С 21 апреля, Prime Video
Сериал «Дорогая мама» / Dear Mama, премьера (FX) (18+)
Документальный мини-сериал посвящен отношением рэпера Тупака Шакура с его матерью Афени Шакур. Та была активисткой и участницей «Черных пантер». Снял проект режиссер «Книги Илая» и «Из ада» Аллен Хьюз, лично знавший Тупака. Для него он делал клипы на треки Trapped и Brenda's Got a Baby. Также Хьюз в 2017-м выпустил проект «Непокорные» об еще одном известном хип-хопере — Докторе Дре.
С 21 апреля, FX
Сериал «Божьи капли» / Drops of God (Apple TV+)
Вольная экранизация манги о вине, созданной Тадаши Аги (псевдоним сестры и брата Юко и Шин Кибаяши) с иллюстрациями Шу Окимото. Непьющая дочь энолога Камилла (Флер Жеффриер) не видела отца с момента развода родителей в 9 лет: он жил в Токио, она — в Париже. На его похоронах девушка узнает, что папа оставил ей в наследство самую большую коллекцию вина в мире. Но чтобы его получить, согласно завещанию ей надо научиться разбираться в вине не хуже, чем ученику отца Иссею Томине (Томохиса Ямасита).
С 21 апреля, Apple TV+
Сериал «Извне» / From, 2 сезон (MGM+) (18+)
Шоураннер «Сумеречной зоны» Джон Гриффин объединил усилия с братьями Руссо, режиссерами последних «Мстителей» (они тут тоже продюсеры). Вместе у них получился фантастический хоррор о семье, которая оказалась в странном городе-ловушке, из которого не получается выбраться. С заходом солнца в него наведываются монстры из соседнего леса. В продолжении здесь продолжат пропадать путники.
С 23 апреля, MGM+
Сериал «Кто-то где-то» / Somebody Somewhere, 2 сезон (HBO) (18+)
Жизнеутверждающая драмеди про утрату и способы с ней смириться. Это история одинокой Сэм (певица и комик Бриджет Эверетт), которая после смерти сестры пытается вернуться на сцену — когда-то она мечтала заниматься только музыкой. Режиссерами проекта стали Роберт Коэн (сценарист «Симпсонов» и «Бетти»), Джей Дюпласс («В поиске») и Даниэль Вебер. Во втором сезоне Сэм станет поддержкой для своих родственников.
С 23 апреля, HBO
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