От «Миссис Дэвис» до «Друга на час»: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Божьи капли» / Drops of God (Apple TV+)

Вольная экранизация манги о вине, созданной Тадаши Аги (псевдоним сестры и брата Юко и Шин Кибаяши) с иллюстрациями Шу Окимото. Непьющая дочь энолога Камилла (Флер Жеффриер) не видела отца с момента развода родителей в 9 лет: он жил в Токио, она — в Париже. На его похоронах девушка узнает, что папа оставил ей в наследство самую большую коллекцию вина в мире. Но чтобы его получить, согласно завещанию ей надо научиться разбираться в вине не хуже, чем ученику отца Иссею Томине (Томохиса Ямасита).

С 21 апреля, Apple TV+