Киностудия имени Горького снимет игровые фильмы о Владимире Маяковском и Корнее Чуковском

Юлиана Слащева Генеральный директор Киностудии имени Горького — о новых проектах: Киностудия работает над двумя проектами со знаковыми героями для всех людей в нашей стране. Это не преувеличение, ведь речь об авторе детских произведений Корнее Чуковском и крупнейшей фигуре в поэзии XX века Владимире Маяковском, 130 лет со дня рождения которого исполняется в этом году. О них написано много книг и снято множество документальных фильмов, мы же хотим создать художественное кино, чтобы раскрыть их личности для современного зрителя с новой стороны.

Игровой фильм об отношениях Владимира Маяковского с Лилей Брик носит рабочее название «Закованная фильмой». Немая художественная картина по сценарию поэта была снята в 2019 году режиссером Никандром Туркиным (Алатровым) на киностудии «Нептун» в Петрограде. Фильм, который в настоящее время частично утерян, рассказывает о художнике, который обладает способностью видеть суть людей и которого это тяготит. Однажды герой влюбляется в образ балерины из фильма, и девушка сходит с киноэкрана в реальный мир.

Лента о Корнее Чуковском пока проходит под названием «Корней и Крокодил». Поэма была написана 1916-1917-х годах и стала первым детским сочинением поэта. По сюжету, Крокодил, путешествуя по миру, приезжает в Петроград — и жители толпами бегают за ним. Однажды невоспитанный Барбос кусает Крокодила в нос, и тот проглатывает его. С этого момента все начинают бояться Крокодила. Единственный, кто не испугался — Ваня Васильчиков.