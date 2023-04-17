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Киностудия имени Горького снимет игровые фильмы о Владимире Маяковском и Корнее Чуковском

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Классических байопиков ждать не стоит: первая лента будет посвящена отношениям поэта с Лилей Брик во время съемок немого фильма «Закованная фильмой», тогда как сюжет второй ограничится периодом, когда молодой Чуковский написал свою первую детскую поэму «Крокодил».

Shutterstock.com
Постер Фильма
Юлиана Слащева

Генеральный директор Киностудии имени Горького — о новых проектах:

Киностудия работает над двумя проектами со знаковыми героями для всех людей в нашей стране. Это не преувеличение, ведь речь об авторе детских произведений Корнее Чуковском и крупнейшей фигуре в поэзии XX века Владимире Маяковском, 130 лет со дня рождения которого исполняется в этом году. О них написано много книг и снято множество документальных фильмов, мы же хотим создать художественное кино, чтобы раскрыть их личности для современного зрителя с новой стороны.

Игровой фильм об отношениях Владимира Маяковского с Лилей Брик носит рабочее название «Закованная фильмой». Немая художественная картина по сценарию поэта была снята в 2019 году режиссером Никандром Туркиным (Алатровым) на киностудии «Нептун» в Петрограде. Фильм, который в настоящее время частично утерян, рассказывает о художнике, который обладает способностью видеть суть людей и которого это тяготит. Однажды герой влюбляется в образ балерины из фильма, и девушка сходит с киноэкрана в реальный мир.

Лента о Корнее Чуковском пока проходит под названием «Корней и Крокодил». Поэма была написана 1916-1917-х годах и стала первым детским сочинением поэта. По сюжету, Крокодил, путешествуя по миру, приезжает в Петроград — и жители толпами бегают за ним. Однажды невоспитанный Барбос кусает Крокодила в нос, и тот проглатывает его. С этого момента все начинают бояться Крокодила. Единственный, кто не испугался — Ваня Васильчиков.

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