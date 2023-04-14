«Шазам», последние стендапы миссис Мейзел и маньяк Винни-пух: Что смотреть дома на этой неделе

Фильм «При чем тут любовь?» / What's Love Got to Do with It? (18+)

Ромком с Лили Джеймс и Шазадом Латифом создан британской студией Working Title, ответственной за «Бриджит Джонс» и «Реальную любовь» (к последней в фильме есть отсылки). Зои — режиссер-документалист и активная пользовательница дейтинг-приложений. Ей никак не удается встретить своего «мистера Дарси». Тогда она решает исследовать, что же такое вообще любовь и отправляется снимать фильм о своем друге детстве Казиме. Тот решил последовать совету родителей и традициям своей пакистанской культуры, женившись на девушке, которую совсем не знает (но «одобренную» семьей).

С 11 апреля, «Кинопоиск», «Иви», Kion, Okko, Wink, «Триколор Кино и ТВ»