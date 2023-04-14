«Шазам», последние стендапы миссис Мейзел и маньяк Винни-пух: Что смотреть дома на этой неделе

Сиквел «Шазама», финальные сезоны «Удивительной миссис Мейзел», «Барри» и «Ольги», номинант «Оскара» «Солнце мое» с Полом Мескалем, баойпик ансамбля «Песняры» и его основателя Владимира Мулявина, ромком «При чем тут любовь?» с Лили Джеймс и слэшер «Винни Пух: Кровь и мед» — рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Фильм «Шазам! Ярость богов» / Shazam! Fury of the Gods (16+)
Киновселенная DC продолжает историю про ботаника Билли Бэтсона (Эшер Энджел), который получает суперспособность превращаться в непобедимого Шазама (Закари Ливай). На этот раз ему предстоит сразиться с дочерями титана Атланта Гесперой (Хелен Миррен) и Калипсой (Люси Лью). Впрочем, у них есть огромное преимущество — посох, который может лишить Шазама магических навыков, сделав вновь обычным человеком.
Уже вышел, iTunes, Amazon Prime Video, Vudu
Сериал «За полчаса до весны», премьера (Start, Первый канал) (16+)
Девятисерийная ретродрама посвящена основателю ансамбля «Песняры» Владимиру Мулявину (Артем Волобуев). Байопик рассказывает о его детстве, службе в армии, поиске единомышленников и всенародном успехе. Особое внимание уделили созданию одной из первых в СССР рок-опер «Песня о доле». Главные роли в проекте сыграли Глеб Калюжный («Черная весна»), Анна Демидова («Новенькие») и Анна Банщикова («Ищейка»).
С 10 апреля Start, Первый канал
Сериал «Ольга», 5 сезон (Premier) (16+)
Для драмеди про будни сильной и независимой Ольги наступил финальный сезон. В нем героине Яны Трояновой вновь придется разбираться с проблемами рано родившей ребенка дочери Ани, сына Тимофея, решившего завести свою семью, пьющего отца и инфантильной сестры. В касте сериала не только играющие в нем с первого сезона Василий Кортуков, Алина Алексеева и Ксения Суркова, но и Юра Борисов.
C 10 апреля, Premier
Фильм «При чем тут любовь?» / What's Love Got to Do with It? (18+)
Ромком с Лили Джеймс и Шазадом Латифом создан британской студией Working Title, ответственной за «Бриджит Джонс» и «Реальную любовь» (к последней в фильме есть отсылки). Зои — режиссер-документалист и активная пользовательница дейтинг-приложений. Ей никак не удается встретить своего «мистера Дарси». Тогда она решает исследовать, что же такое вообще любовь и отправляется снимать фильм о своем друге детстве Казиме. Тот решил последовать совету родителей и традициям своей пакистанской культуры, женившись на девушке, которую совсем не знает (но «одобренную» семьей).
С 11 апреля, «Кинопоиск», «Иви», Kion, Okko, Wink, «Триколор Кино и ТВ»
Сериал «Жить жизнь», премьера (Start) (18+)
Психологический триллер с элементами детектива от команды «Содержанок» — практикум без дидактики о том, как распознать манипуляции и не поддаваться им. Аня (Любовь Аксенова), пережив трагическую смерть мужа, решается на новые отношения. Ее избранник — хирург Матвей (Роман Васильев) — похож на идеального партнера. Но постепенно Аня понимает, что он использует специальные техники, чтобы контролировать ее чувства. В касте сериала также Александра Ребенок, Дарья Екамасова, Евгений Шварц, Юрий Чурсин и Дарья Мороз, которая также выступила шоураннером проекта. В основе сценария — одноименная книга Анны Богинской.
С 13 апреля, Start
Сериал «Человек из Флориды» / Florida Man, премьера (Netflix) (18+)
Экс-полицейский Майк Валентайн (Эдгар Рамирес из «Американской истории преступлений») вынужден отправиться в родную Флориду, которую он терпеть не может. Здесь пропала подруга гангстера, который обещает за поиски простить ему долги. Нарушение завета «никогда не возвращайтесь в прежние места» оборачивается для Майка еще хуже, чем он ожидал. Шоураннер проекта — один из создателей «Это мы» Дональд Тодд.
С 13 апреля, Netflix
Сериал «Удивительная миссис Мейзел» / The Marvelous Mrs. Maisel, 5 сезон (Prime Video) (18+)
Финальный сезон обаятельного сериала о начинающей стендап-артистке миссис Мейзел (Рэйчел Броснахэн). В нем Мидж вместе с менеджером Сюзи (Алекс Борштейн) вновь попытается покорить комедийную сцену Америки 1960-х, чтобы убедиться, как непросто это сделать женщине в патриархальном обществе. Впрочем, многих поклонников проекта больше всего волнует, как дальше будут развиваться отношения Мидж, придуманного персонажа, и реально существовавшего комика Ленни Брюса (Люк Кирби).
С 14 апреля, Prime Video
Сериал «Последнее, что он мне сказал» / The Last Thing He Told Me, премьера (Apple TV+) (18+)
Спродюсированная компанией Риз Уизерспун экранизация одноименного бестселлера Лоры Дейв. Писательница сама занималась адаптацией сценария вместе со своим мужем — обладателем «Оскара» за «В центре внимания» Джошем Сингером.
Это история про Ханну, чей супруг Оуэн внезапно исчезает, оставив записку со словами «Защити ее!» и огромную сумму денег. Вместе с падчерицей, дочерью Оуэна, ей предстоит узнать множество семейных тайн, раскрывать которые, возможно, и не стоило бы. Главные роли в сериале сыграли Дженнифер Гарнер, Николай Костер-Вальдау и Энгаури Райс.
С 14 апреля, Apple TV+
Сериал «Слепые пятна» / Blindspotting, 2 сезон (Starz)
Криминальная драмеди выросла из одноименного полнометражного хита фестиваля «Сандэнс». В сериальной версии история о полицейском произволе сосредоточилась на Эшли (Жасмин Сифас Джонс) — после ареста бойфренда та вынуждена переехать с ребенком к его матери (Хелен Хант). Во втором сезоне она будет продолжать стараться оставаться хорошим родителем, несмотря на хаос вокруг.
С 14 апреля, Starz
Фильм «Винни Пух: Кровь и мед» / Winnie the Pooh: Blood and Honey (18+)
Слэшер, ставший мемом задолго до своего выхода, рассказывает необычную версию истории Винни Пуха. Тот якобы вместе с Пятачком стал кровожадным маньяком из-за предательства Кристофера Робина. Они нападают на группу девушек, решивших отдохнуть в уединенном лесном домике. Проект стал возможен, так как истек срок охраны авторских прав на персонажей Милна, и они перешли в категорию «общественного достояния».
С 15 апреля, «Кинопоиск», Premier
Фильм «Солнце мое» / Aftersun (16+)
За свою роль в дебютном полнометражном фильме Шарлотты Уэллс звезда «Нормальных людей» Пол Мескал получил номинацию на «Оскар» за лучшую мужскую роль. Это история 13-летней Софи (Фрэнки Корио), которая проводит отпуск со своим папой у моря. Каникулы окажутся ее «сто днями после детства», за которыми неизбежно следует взросление.
С 16 марта, «Кинопоиск», Kion
Сериал «Барри» / Barry, 4 сезон (HBO) (18+)
Черная комедия о киллере, решившем стать актером. Но это не история про перевоспитание — главный герой Барри Беркман успевает и играть в театре, и убивать людей. Полюбившийся американским критикам проект (номинации на «Эмми» и «Золотой глобус» тому доказательство) помог перезапустить карьеру и режиссеру Алеку Бергу («Евротур»), и играющему заглавную роль Билл Хейдеру — комику из команды SNL. В четвертом сезоне, который станет для проекта финальным, Барри будет пытаться сбежать из колонии.
С 16 апреля, HBO
Сериал «Мандарины» (18+)
Документальный сериал ученицы Марины Разбежкиной Заки Абдрахмановой прослеживает историю мандаринов: кто и как собирает их в Абхазии, чем живут эти люди и почему выращивают именно всеми любимые цитрусовые. Проект выходит в линейке Premier.Doc, где также можно посмотреть, например, трогательный сериал «Сироты».
Уже вышел, Premier, «Большое ТВ», «НТВ-ПЛЮС Онлайн ТВ»
Сериал «Уэйко: Последствия» / Waco: The Aftermath, премьера (Showtime) (18+)
Продолжение основанного на реальной истории сериала «Трагедия в Уэйко». В 1993 году в Техасе при осаде ФБР и бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака и оружия секты «Ветвь Давидова» погибло более 80 человек. В сиквеле речь пойдет о последствиях кровавого штурма и выживших. К своей роли вернется Майкл Шеннон, играющий в проекте переговорщика ФБР. За постановку вновь отвечают братья Даудл, режиссеры оригинального мини-сериала.
С 16 апреля, Showtime
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