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Кино и сериалы

Disney+ выпустит сериал «Звездные войны: Аколит» с Ли Чжон Чжэ и Амандлой Стенберг в следующем году

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Представители заявили об этом во время Star Wars Celebration. Действие шоу будет развиваться в последние дни эры Высшей Республики: за столетие до событий «Скрытой угрозы».

Willrow Hood / Shutterstock.com

«Бывший падаван воссоединяется со своим мастером-джедаем, чтобы расследовать серию преступлений, но силы, с которыми они сталкиваются, оказываются более зловещими, чем они могли предположить», — гласит официальный синопсис сериала.

Также в ходе презентации были анонсированы три новых полнометражных фильма во вселенной Star Wars!

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