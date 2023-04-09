Disney+ выпустит сериал «Звездные войны: Аколит» с Ли Чжон Чжэ и Амандлой Стенберг в следующем году

Представители заявили об этом во время Star Wars Celebration. Действие шоу будет развиваться в последние дни эры Высшей Республики: за столетие до событий «Скрытой угрозы».
«Бывший падаван воссоединяется со своим мастером-джедаем, чтобы расследовать серию преступлений, но силы, с которыми они сталкиваются, оказываются более зловещими, чем они могли предположить», — гласит официальный синопсис сериала.
Также в ходе презентации были анонсированы три новых полнометражных фильма во вселенной Star Wars!
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