Создатели «Эйфории» рассказали о чем будет третий сезон сериала

Девушка рассказала, что новый сезон будет сильно отличаться от предыдущих двух. Так например, в сериале возможен таймскип: действие будет развиваться спустя пять лет, а персонажи уже не будут учиться в школе, предполагает Бивенс.

«Но, зная мозги Сэма (режиссер сериала), это будет захватывающе, и он бросит вызов всем нам, потому что не захочет повторяться. Это будет что-то новое для зрителей», — подытожила художница.