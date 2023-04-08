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Кино и сериалы

Создатели «Эйфории» рассказали о чем будет третий сезон сериала

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Его съемки начнутся уже в июне. Такой информацией делится работавшая над сериалом художница по костюмам Хайди Бивенс.

iVideos/YouTube

Девушка рассказала, что новый сезон будет сильно отличаться от предыдущих двух. Так например, в сериале возможен таймскип: действие будет развиваться спустя пять лет, а персонажи уже не будут учиться в школе, предполагает Бивенс.

«Но, зная мозги Сэма (режиссер сериала), это будет захватывающе, и он бросит вызов всем нам, потому что не захочет повторяться. Это будет что-то новое для зрителей», — подытожила художница.

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