Драма с Иваном Янковским и короткометражка от Данилы Козловского: фестиваль Arctic Open пройдет на «Ленфильме»

Кинофестиваль стран Арктики Arctic Open создали в Архангельской области в 2017 году. Целью проекта было и остается развитие креативных индустрий Арктических стран, интеграция их в культуру и создание новых форм кинопоказов, рассказали организаторы смотра.

11 апреля в 20:00 — «Огород». Немолодые женщины живут в провинциальном городке и каждый день борются за достойное существование. Необычная встреча в санатории дает одной из героинь шанс снова полюбить. Фильм будет представлять актриса Мария Семенова.

12 апреля в 19:30 — «Плакать нельзя». Драма о потерянном сыне и бюрократии Скандинавии. Русская эмигрантка отправляет сына в школу, но тот не возвращается. В поисках ребенка она сталкивается с европейскими законами и попытками их преодолеть, чтобы воссоединиться со своим ребенком. Представят картину продюсер Вадим Быркин, а также актеры Светлана Чуйкина и Вадим Степанов.

Программа короткометражного кино Arctic Open (13 апреля в 19:30):

«Покупай», режиссер Данила Козловский.

«По ту сторону виноградника», режиссер Вероника Пономарева.

«Уличное освещение», режиссер Владислав Иконников.

«MY VR», режиссер Ильдар Шангараев.

«Соседка», режиссер Денис Бузин.

«Ночью можно», режиссер Мария Ястребова.

«Отпечатки», режиссер Серафим Ореханов.

«А», режиссёр Татьяна Жукова.

Кинофестиваль Arctic Open пройдет с 11 по 13 апреля в киноцентре «Ленфильм» на Каменноостровском проспекте, 10, 3 этаж. Билеты на показы можно купить на сайте кинотеатра.