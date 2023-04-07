Драма с Иваном Янковским и короткометражка от Данилы Козловского: фестиваль Arctic Open пройдет на «Ленфильме»

За три дня с 11 по 12 апреля зрителям покажут полнометражные картины, а на 13 апреля намечен показ короткометражных проектов.
Кинофестиваль стран Арктики Arctic Open создали в Архангельской области в 2017 году. Целью проекта было и остается развитие креативных индустрий Арктических стран, интеграция их в культуру и создание новых форм кинопоказов, рассказали организаторы смотра.
11 апреля в 20:00 — «Огород». Немолодые женщины живут в провинциальном городке и каждый день борются за достойное существование. Необычная встреча в санатории дает одной из героинь шанс снова полюбить. Фильм будет представлять актриса Мария Семенова.
12 апреля в 19:30 — «Плакать нельзя». Драма о потерянном сыне и бюрократии Скандинавии. Русская эмигрантка отправляет сына в школу, но тот не возвращается. В поисках ребенка она сталкивается с европейскими законами и попытками их преодолеть, чтобы воссоединиться со своим ребенком. Представят картину продюсер Вадим Быркин, а также актеры Светлана Чуйкина и Вадим Степанов.
Программа короткометражного кино Arctic Open (13 апреля в 19:30):
- «Покупай», режиссер Данила Козловский.
- «По ту сторону виноградника», режиссер Вероника Пономарева.
- «Уличное освещение», режиссер Владислав Иконников.
- «MY VR», режиссер Ильдар Шангараев.
- «Соседка», режиссер Денис Бузин.
- «Ночью можно», режиссер Мария Ястребова.
- «Отпечатки», режиссер Серафим Ореханов.
- «А», режиссёр Татьяна Жукова.
Кинофестиваль Arctic Open пройдет с 11 по 13 апреля в киноцентре «Ленфильм» на Каменноостровском проспекте, 10, 3 этаж. Билеты на показы можно купить на сайте кинотеатра.
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