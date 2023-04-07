18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Драма с Иваном Янковским и короткометражка от Данилы Козловского: фестиваль Arctic Open пройдет на «Ленфильме»

Поделиться:

За три дня с 11 по 12 апреля зрителям покажут полнометражные картины, а на 13 апреля намечен показ короткометражных проектов.

Кинопоиск / Кадр из фильма "Огород"

Кинофестиваль стран Арктики Arctic Open создали в Архангельской области в 2017 году. Целью проекта было и остается развитие креативных индустрий Арктических стран, интеграция их в культуру и создание новых форм кинопоказов, рассказали организаторы смотра.

11 апреля в 20:00 — «Огород». Немолодые женщины живут в провинциальном городке и каждый день борются за достойное существование. Необычная встреча в санатории дает одной из героинь шанс снова полюбить. Фильм будет представлять актриса Мария Семенова.

12 апреля в 19:30 — «Плакать нельзя». Драма о потерянном сыне и бюрократии Скандинавии. Русская эмигрантка отправляет сына в школу, но тот не возвращается. В поисках ребенка она сталкивается с европейскими законами и попытками их преодолеть, чтобы воссоединиться со своим ребенком. Представят картину продюсер Вадим Быркин, а также актеры Светлана Чуйкина и Вадим Степанов.

Программа короткометражного кино Arctic Open (13 апреля в 19:30):

  • «Покупай», режиссер Данила Козловский.
  • «По ту сторону виноградника», режиссер Вероника Пономарева.
  • «Уличное освещение», режиссер Владислав Иконников.
  • «MY VR», режиссер Ильдар Шангараев.
  • «Соседка», режиссер Денис Бузин.
  • «Ночью можно», режиссер Мария Ястребова.
  • «Отпечатки», режиссер Серафим Ореханов.
  • «А», режиссёр Татьяна Жукова.

Кинофестиваль Arctic Open пройдет с 11 по 13 апреля в киноцентре «Ленфильм» на Каменноостровском проспекте, 10, 3 этаж. Билеты на показы можно купить на сайте кинотеатра.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: