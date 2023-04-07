От «Мерзлой земли» до «Крида 3»: Что смотреть дома на этой неделе

Спин-офф вселенной «Рокки» «Крид 3», драмеди про большую ненависть «Грызня», спродюсированный Лорой Дерн и Риз Уизерспун проект «Прекрасные мелочи», основанный на реальных событиях триллер со Светланой Ходченковой «Мерзлая земля», а также второй сезон комедии «Шмигадун!» — рассказываем про главные фильмы и сериалы, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Фильм «Прелестное дитя» 1978 года.
Фильм «Прелестное дитя: Брук Шилдс» / Pretty Baby: Brooke Shields (18+)
Документальный фильм об одной из самых красивых актрис 1980-х Брук Шилдс — звезде лент «Голубая лагуна» и «Бесконечная любовь». Она откровенно рассказывает, как объективизация и сексуализация в несовершеннолетнем возрасте отразилась на ее жизни (спойлер: очень плохо!). Кроме того, особое внимание в картине уделено отношениям Брук с матерью, которая и отдала 12-летнего ребенка сниматься в провокационную картину «Прелестное дитя».
С 3 апреля, Hulu
Сериал «Хорошие матери» / The Good Mothers, премьера (Disney+) (18+)
Копродукция Италии и Великобритании победила в секции Berlinale Series на Берлинском кинофестивале. В центре драматического сюжета — реальная история про трех женщин из мафиозного клана «Ндрангета», которые решают сотрудничать с прокурором, чтобы уничтожить преступную сеть изнутри. У проекта два режиссера, с итальянской стороны это — Элиза Аморузо («После пробуждения»), с британской — Джулиан Джаррольд, постановщик «Джейн Остин», «Этой Англии» и «Короны».
С 5 апреля, Disney+
Сериал «Грызня» / Beef, премьера (Netflix) (18+)
Американские критики уже называют совместный сериал студии A24 и Netflix одним из главных шоу 2023 года. Автомобили Эми (Али Вонг) и Дэнни (Стивен Ян), переживающих не лучшие периоды жизни, сталкиваются на дороге. Авария становится началом не большой дружбы, а огромной ненависти. И вот уже герои готовы на все, чтобы уничтожить друг друга. Драмеди придумал Ли Сон-джин (сценарист «Силиконовой долины» и «Двух девиц на мели»), он же стал и одним из режиссеров проекта.
С 6 апреля, Netflix
Фильм «Крид 3» / Creed III (18+)
Спин-офф вселенной «Рокки» в марте стал лидером американского прката, а теперь вышел и на цифровых площадках. В триквеле боксер в отставке Адонис Крид (Майкл Б, Джордан) защищает свою тихую семейную жизнь от призраков прошлого, когда на свободу из заключения выходит его друг детства Дэмиен Андерсон (Джонатан Мейджерс). Тот намерен наверстать все, что пропустил за 18 лет, и добиться успеха в спорте.
Уже вышел, Prime Video, Vudu, iTunes
Сериал «Сансара», премьера (Okko) (16+)
Драма с элементами фантастики вдохновлена в первую очередь не «Загадочной историей Бенджамина Баттона», а повестью братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу». Жизнь Андрея (Павел Деревянко) начинает идти не вперед, а в обратном направлении. Чтобы вернуть необратимость времени, ему нужно исправить ошибку прошлого. По крайней мере, такой способ советует ему загадочная незнакомка (Кристина Асмус). Поставила сериал Мария Агранович («The Телки»), сценарий написал Савва Минаев («Мажор в Сочи»).
С 6 апреля, Okko
Сериал «Бриолин: Взлет розовых леди» / Grease: Rise of the Pink Ladies, премьера (Paramount+) (16+)
Сериальный приквел мюзикла «Бриолин» с Джоном Траволтой и Оливией Ньютон 1978 года. Действие в нем разворачивается в середине 1950-х — за четыре года до событий оригинального фильма. Несколько девушек-тихонь решают стать популярными в своей школе, для чего им предстоит кардинально измениться. Среди создательниц сериала — Аннабель Оукс («Нетипичный»).
С 6 апреля, Paramount+
Фильм «Бешенство» (18+)
Режиссер «Чебурашки» — самого хитового фильма в истории новой России — Дмитрий Дьяченко в этом году выпустил еще одну картину: суровый триллер про выживание с Алексеем Серебряковым, Всеволодом Володиным и Евгением Ткачуком в главных ролях. Чтобы спасти сына от наркозависимости, отец привозит его в тайгу. Но в лесу начинается эпидемия бешенства волков. Оператором картины стал Юрий Никогосов, работавший над «Чиками», «Психом». Теперь картина доступна и на киноплатформах.
С 6 апреля, Wink, Okko
Сериал «За океан» / Transatlantic, премьера (Netflix) (16+)
Байопик журналиста Вариана Фрая, которого называли «американским Шиндлером». Он помогал культуртреггерам бежать из оккупированной немцами Франции в 1940-е. Например, Ханне Арендт, Андре Бретону, Марку Шагалу, Марселю Дюшану, Максу Эрнсту, Клоду Леви-Строссу, Генриху Манну и многим другим. За что одним из первых получил медаль «Праведник мира».
Фрая в сериале от создателей «Неортодоксальной» играет Кори Майкл Смит («Утопия»), его помогавшую, в том числе финансово, соратницу Мэри Джейн Голд — Гиллиан Джейкобс («Сообщество»). Проект основан на книге Джули Оррингер, в которой реальные события и герои миксуются с вымышленными.
С 7 апреля, Netflix
Сериал «Мерзлая земля», премьера (Wink, «Кинопоиск») (18+)
Промозглый триллер Оксаны Карас («Доктор Лиза», «Хороший мальчик») основан на реальном деле «хакасского маньяка». Лариса (Светлана Ходченкова), как и ее жених Максим (Антон Филипенко), работает таксисткой. В их северном городе находят труп изнасилованной девушки. Следователи считают, что к делу причастен Максим. Но Лариса уверена в его невиновности и пытается самостоятельно найти настоящего маньяка.
С 7 апреля, Wink, «Кинопоиск»
Сериал «Шмигадун!» / Schmigadoon!, 2 сезон (Apple TV+) (18+)
Комедия со звездой Saturday Night Live Сесил Стронг и Киганом-Майклом Ки из «Ки и Пил» и «Фарго». В первом сезоне Мелисса и Джош, пара на грани разрыва, вдруг оказались в заколдованном городе, где все поют и танцуют, как в идиллическом мюзикле наподобие «Звуков музыки» или «Волшебника страны Оз». Во втором — герои вернулись к обычной жизни, но та показалась им слишком скучной. Они решают вновь попасть в оптимистичный Шмигадун, но вместо этого оказываются в мрачном Шмикаго, где царят секс и насилие.
С 7 апреля, Apple TV+
Сериал «Младшая сестра» / Kid sister, премьера (TVNZ+) (18+)
Комедия в духе «Дряни» новозеландской актрисы и сценаристки Симоне Натан («Наш флаг означает смерть»). Это история про болезненную сепарацию Лулу, которая никак не может отстоять личные границы и выйти из-под влияния своей большой еврейской семьи. Главную героиню играет сама Натан.
С 7 апреля, «Амедиатека»
Сериал «Прекрасные мелочи» / Tiny Beautiful Things, премьера (Hulu) (18+)
Спродюсированная Лорой Дерн и Риз Уизерспун драмеди основана на одноименной книге Шерил Стрэйд, известной по роману «Дикая». Это история про писательницу-неудачницу Клэр (Кэтрин Хан): ее карьера не сложилась, как не ладятся и отношения с дочерью-тинейджером. Старинный приятель предлагает Клэр вести колонку советов в газете — неожиданно она становится популярной колумнисткой.
С 7 апреля, Hulu
Фильм «Здоровый человек» (16+)
Второй полный метр Петра Тодоровского, сына автора «Оттепели» Валерия Тодоровского и внука режиссера «Интердевочки» и «Городского романса» Петра Тодоровского. Это драма про успешного ведущего спортивных новостей Егора (Никита Ефремов). В поисках себя в разгаре внутреннего кризиса он пробует заняться волонтерством — и тем самым встает перед моральной дилеммой: участвует ли он в благотворительности из эгоистичных побуждений (чтобы чувствовать себя хорошим человеком) или искренне хочет лишь помогать другим. В касте фильма также Ирина Старшенбаум, Дарья Балабанова и Евгений Ткачук.
С 7 апреля, Okko, «Иви», Wink
Сериал «Закрытый уровень» (more.tv и СТС) (16+)
Четырехсерийная военная драма с элементами фантастики. Современные подростки, играющие в компьютерные игры, проникают в закрытую лабораторию. Там тестируют симуляторы военных действий. Так они оказываются в Беларуси 1941 года, оккупированной немцами. Режиссер и сценарист проекта — Антон Розенберг («Мурка»). В «Закрытом уровне» снялись Денис Нурулин, Артем Афонасов, Арсений Никитин, Данил Киселев, Кристина Корбут, Евгений Миллер, Лидия Вележева и другие.
С 7 апреля, more.tv
Фильм «Бум! Бум! Мир против Бориса Беккера» / Boom! Boom!: The World vs. Boris Becker (18+)
Документальная дилогия о знаменитом теннисисте Борисе Беккере, выигравшем Уимблдон всего в 17 лет, и том, как звезда спорта превратился в героя таблоидов. Режиссер и сценарист проект Алекс Гибни — обладатель «Оскара» за фильм «Такси на темную сторону». Он уже делал множество картин о знаменитостях: от Фрэнка Синатры и Робина Уильямса до Хантера С. Томпсона и Дженис Джоплин.
С 7 апреля, AppleTV+
Комментарии (0)