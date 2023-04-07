От «Мерзлой земли» до «Крида 3»: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «За океан» / Transatlantic, премьера (Netflix) (16+)

Байопик журналиста Вариана Фрая, которого называли «американским Шиндлером». Он помогал культуртреггерам бежать из оккупированной немцами Франции в 1940-е. Например, Ханне Арендт, Андре Бретону, Марку Шагалу, Марселю Дюшану, Максу Эрнсту, Клоду Леви-Строссу, Генриху Манну и многим другим. За что одним из первых получил медаль «Праведник мира».

Фрая в сериале от создателей «Неортодоксальной» играет Кори Майкл Смит («Утопия»), его помогавшую, в том числе финансово, соратницу Мэри Джейн Голд — Гиллиан Джейкобс («Сообщество»). Проект основан на книге Джули Оррингер, в которой реальные события и герои миксуются с вымышленными.

С 7 апреля, Netflix