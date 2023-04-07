«Человек-муравей», «Кит» и «Ампир V»: список фильмов, которые стали самыми популярными среди «пиратов»

Как пишет «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на исследование компании Group-IB, количество пиратских версий, обнаруженных в интернете, не означает, что у нее много просмотров. Однако есть прямая корреляция между количеством пиратского контента и спросом у аудитории на определенные фильмы. И «пираты» стараются удовлетворить этот спрос.

Отмечается, что в топ-10 также попал фильм «Ампир V» Виктора Гинзбурга по роману Виктора Пелевина. В кинотеатрах он так и не вышел, зато в конце марта его версию слили на пиратские сайты.

Вот список самых популярных фильмов у «пиратов» в российском сегменте интернета в марте 2023 года, составленный Group-IB: