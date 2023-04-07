«Человек-муравей», «Кит» и «Ампир V»: список фильмов, которые стали самыми популярными среди «пиратов»

Большинство нелегальных копий у супергеройского фильма из вселенной Marvel. А второе место занял детективный триллер «Лютер: Павшее солнце» от Netflix с Идрисом Эльбой в главной роли. А третью строчку занимает «Супер Майк: Последний танец» с Ченнингом Татумом. А вот «Ампир V» Виктора Гинзбурга заняла лишь шестое место.
Как пишет «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на исследование компании Group-IB, количество пиратских версий, обнаруженных в интернете, не означает, что у нее много просмотров. Однако есть прямая корреляция между количеством пиратского контента и спросом у аудитории на определенные фильмы. И «пираты» стараются удовлетворить этот спрос.
Отмечается, что в топ-10 также попал фильм «Ампир V» Виктора Гинзбурга по роману Виктора Пелевина. В кинотеатрах он так и не вышел, зато в конце марта его версию слили на пиратские сайты.
Вот список самых популярных фильмов у «пиратов» в российском сегменте интернета в марте 2023 года, составленный Group-IB:
- «Человек-муравей И Оса: Квантомания»
- «Лютер: Павшее Солнце»
- «Супер Майк: Последний танец»
- «Мой ужасный сосед»
- «Кит»
- «Ампир V»
- «Пропавшая Без Вести»
- «У Нас Привидение!»
- «Один Настоящий День»
- «Кокаиновый Медведь»
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