18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Фильм Андрея Звягинцева «Возвращение» попал в список лучших картин XXI века по версии кинокритиков The Hollywood Reporter

Поделиться:

Рейтинг составлялся из лент, которые выходили между 2000 и 2021 годами. В финальный топ-50 включили те фильмы, за которые на протяжении нескольких этапов отбора проголосовали все критики издания. Картине Андрея Зягинцева отдали 32 место.

Кинопоиск

В топ-10 попали:

1. «Один и два» (2000), реж. Эдвард Ян

2. «Внутри Льюина Дэвиса» (2013), реж. Итан Коэн, Джоэл Коэн

3. «Собиратели и собирательница» (2000), реж. Аньес Варда

4. «Зодиак» (2007), реж. Дэвид Финчер

5. «Малхолланд Драйв» (2001), реж. Дэвид Линч

6. «Унесенные призраками» (2001), реж. Хаяо Миядзаки

7. «Горбатая гора» (2005), реж. Энг Ли

8. «Любовное настроение» (2000), реж. Вонг Кар-Вай

9. «4 месяца, 3 недели и 2 дня» (2007), реж. Кристиан Мунджиу

10. «Прочь» (2017), реж. Джордан Пил

Критики издания отмечали, что рейтинг почти не было «чистых» жанровых фильмов — студийных комедий, боевиков, научной фантастики и хорроров, хотя некоторые из них (например, «Ультиматум Борна» и «Телеведущий») были в числе претендентов на попадание в топ-50. Авторы считают, что это связано с некоторым творческим обнищанием в этих жанрах за последние несколько десятилетий.

В рейтинг попали также мультфильм «ВАЛЛ-И», южнокорейский триллер «Паразиты», «Вечное сияние чистого разума» с Джимом Керри и Кейт Уинслет, «Манчестер у моря» с Кейси Аффлеком.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: