Фильм Андрея Звягинцева «Возвращение» попал в список лучших картин XXI века по версии кинокритиков The Hollywood Reporter

В топ-10 попали:

1. «Один и два» (2000), реж. Эдвард Ян

2. «Внутри Льюина Дэвиса» (2013), реж. Итан Коэн, Джоэл Коэн

3. «Собиратели и собирательница» (2000), реж. Аньес Варда

4. «Зодиак» (2007), реж. Дэвид Финчер

5. «Малхолланд Драйв» (2001), реж. Дэвид Линч

6. «Унесенные призраками» (2001), реж. Хаяо Миядзаки

7. «Горбатая гора» (2005), реж. Энг Ли

8. «Любовное настроение» (2000), реж. Вонг Кар-Вай

9. «4 месяца, 3 недели и 2 дня» (2007), реж. Кристиан Мунджиу

10. «Прочь» (2017), реж. Джордан Пил

Критики издания отмечали, что рейтинг почти не было «чистых» жанровых фильмов — студийных комедий, боевиков, научной фантастики и хорроров, хотя некоторые из них (например, «Ультиматум Борна» и «Телеведущий») были в числе претендентов на попадание в топ-50. Авторы считают, что это связано с некоторым творческим обнищанием в этих жанрах за последние несколько десятилетий.

В рейтинг попали также мультфильм «ВАЛЛ-И», южнокорейский триллер «Паразиты», «Вечное сияние чистого разума» с Джимом Керри и Кейт Уинслет, «Манчестер у моря» с Кейси Аффлеком.