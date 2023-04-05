Названы фильмы из программы 45-го Московского кинофестиваля

В разделе «Дикие ночи» покажут фильмы «Волки» (Казахстан), «Магнум 578» (Вьетнам), «Безумная Хайди» (Швейцария), «Невероятные приключения Джоджо» (США). В сериальной программе «Первая серия» для зрителей смотра представят проекты: «Спасти единственного сына» (Kion), «Ухожу красиво (Wink), «РАЙцентр» (Иви); «Кошка» (Start); «Мир! Дружба! Жвачка! (Premier, третий сезон).

В программу короткометражного кино вошли 16 картин, из них семь станут международными и мировыми премьерами. В конкурсе документального кино покажут семь картин, еще семь проектов представят в разделе «Русские премьеры» вошли еще семь картин.

Председателем жюри конкурса документального кино будет Хао Юнь из Китая, а во главе жури конкурса «Русские премьеры» станет режиссер Алексей Учитель вместе со сценаристом Андреем Золотаревым и актрисой Анной Снаткиной.

Фильмом открытия 45-го ММКФ станет «Снегирь» Бориса Хлебникова, снятый по мотивам повести Георгия Владимова «Три минуты молчания». А закрывать фестиваль будет картина «42 секунды» Алекса Мореля и Дани Де Ла Ордена.