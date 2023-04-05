Названы фильмы из программы 45-го Московского кинофестиваля

Открывать ММКФ в 2023 году будет картина «Снегирь» Бориса Хлебникова, снятая по мотивам повести Георгия Владимова «Три минуты молчания».
Председателем жюри фестиваля в этом году станет индийский кинематографист Рахуль Равель. Также в список вошли российские актеры Алексей Гуськов и Светлана Иванова, актриса из Казахстана Самал Еслямова и колумбийский режиссер Сиро Герра.
Всего в конкурсе покажут 12 фильмов, две из которых будут российские премьеры: «14+ Продолжение» от режиссера Андрея Зайцева и «Первая любовь» Светланы Проскуриной.
Также в состав основного конкурса 45-го Московского международного кинофестиваля вошли:
- «Запах греха», режиссер Нураль Алам Атик, Бангладеш
- «Невеста мертвеца», режиссер Корнель Георгита, Румыния, Франция
- «Потерянный рай», режиссер Гэн Вэньсяо, Китай
- «Путь к успеху», режиссер Себастьян Родригес, Аргентина
- «След зверя», режиссер Ненад Павлович, Сербия
- «Те, кто внизу», режиссер Алехандро Кирога, Боливия, Бразилия, Аргентина, Колумбия, Уругвай
- «Три брата», режиссер Франсиско Папарелья, Аргентина, Чили
- «ФИ1.618», режиссер Теодор Ушев, Болгария, Канада
- «Черная луна», режиссер Тонатью Гарсия, Мексика
- «Хрупкие цветы в потоке дней», режиссер Ютака Цунэмати, Япония.
В разделе «Дикие ночи» покажут фильмы «Волки» (Казахстан), «Магнум 578» (Вьетнам), «Безумная Хайди» (Швейцария), «Невероятные приключения Джоджо» (США). В сериальной программе «Первая серия» для зрителей смотра представят проекты: «Спасти единственного сына» (Kion), «Ухожу красиво (Wink), «РАЙцентр» (Иви); «Кошка» (Start); «Мир! Дружба! Жвачка! (Premier, третий сезон).
В программу короткометражного кино вошли 16 картин, из них семь станут международными и мировыми премьерами. В конкурсе документального кино покажут семь картин, еще семь проектов представят в разделе «Русские премьеры» вошли еще семь картин.
Председателем жюри конкурса документального кино будет Хао Юнь из Китая, а во главе жури конкурса «Русские премьеры» станет режиссер Алексей Учитель вместе со сценаристом Андреем Золотаревым и актрисой Анной Снаткиной.
Фильмом открытия 45-го ММКФ станет «Снегирь» Бориса Хлебникова, снятый по мотивам повести Георгия Владимова «Три минуты молчания». А закрывать фестиваль будет картина «42 секунды» Алекса Мореля и Дани Де Ла Ордена.
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