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Кино и сериалы

Смольный выделит 200 млн на поддержку кинопроизводителей

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Средства будут распределять на конкурсной основе. Деньги получат те авторы, которые будут сниматься в городе, с использованием местных локаций, туристических или архитектурных объектов.

Shutterstock.com

Соответствующее постановление «О Порядке предоставления в 2023 году субсидий организациям кинематографии» подписал губернатор Александр Беглов. Получателей субсидии определят на конкурсной основе.

Деньги будут распределять среди создателей кино, которые снимают российские фильмы на территории Петербурга с использованием его локаций, символик, природных, туристических или архитектурных объектов. Выбирать победителей будут в течение четырех месяцев после вступления постановления в силу.

В 2022 году также выделяли субсидию в 200 млн рублей. Эти деньги распределили между 30 проектами. В том числе, субсидию получили картина Ники Стрижак «Загадки Шаляпина», документальная лента «20 лет со Смешариками», фильм Никиты Владимирова «Я на перемотке!» с Андреем Бурковским, Ксенией Тепловой и Ириной Пеговой.

С 2022 года соискателем государственной поддержки могут стать не только некоммерческие организации, но и любые киностудии, организующие производство кино в Петербурге.

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