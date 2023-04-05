Смольный выделит 200 млн на поддержку кинопроизводителей

Соответствующее постановление «О Порядке предоставления в 2023 году субсидий организациям кинематографии» подписал губернатор Александр Беглов. Получателей субсидии определят на конкурсной основе.

Деньги будут распределять среди создателей кино, которые снимают российские фильмы на территории Петербурга с использованием его локаций, символик, природных, туристических или архитектурных объектов. Выбирать победителей будут в течение четырех месяцев после вступления постановления в силу.

В 2022 году также выделяли субсидию в 200 млн рублей. Эти деньги распределили между 30 проектами. В том числе, субсидию получили картина Ники Стрижак «Загадки Шаляпина», документальная лента «20 лет со Смешариками», фильм Никиты Владимирова «Я на перемотке!» с Андреем Бурковским, Ксенией Тепловой и Ириной Пеговой.

С 2022 года соискателем государственной поддержки могут стать не только некоммерческие организации, но и любые киностудии, организующие производство кино в Петербурге.