Фильмы «Таксист», «Трудный день» и «Всегда» покажут в рамках уикенда корейского кино в «Англетере»

Откроет уикенд корейского кино в «Англетере» драматический боевик «Таксист» Чан Хуна с Сон Кан-хо из «Паразитов» в главной роли. Действие фильма, показ которого пройдет 14 апреля, происходит в мае 1980 года. Главный герой Ман-соп — водитель такси в Сеуле, воспитывающий в одиночку свою маленькую дочь. Однажды он слышит, что есть иностранец, готовый заплатить большие деньги за поездку в город Кванджу, где после расстрела студенческой демонстрации жители вступили в противостояние с властями. Не зная, что иностранец является немецким журналистом, желающим расследовать странные слухи о Кванджу, Ман-Соп берется за эту работу, и оба отправляются в совместное путешествие.