Фильмы «Таксист», «Трудный день» и «Всегда» покажут в рамках уикенда корейского кино в «Англетере»

Ленты режиссеров Чан Хуна, Ким Со-хуна и Сон Иль-гона покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.
«Таксист»
Откроет уикенд корейского кино в «Англетере» драматический боевик «Таксист» Чан Хуна с Сон Кан-хо из «Паразитов» в главной роли. Действие фильма, показ которого пройдет 14 апреля, происходит в мае 1980 года. Главный герой Ман-соп — водитель такси в Сеуле, воспитывающий в одиночку свою маленькую дочь. Однажды он слышит, что есть иностранец, готовый заплатить большие деньги за поездку в город Кванджу, где после расстрела студенческой демонстрации жители вступили в противостояние с властями. Не зная, что иностранец является немецким журналистом, желающим расследовать странные слухи о Кванджу, Ман-Соп берется за эту работу, и оба отправляются в совместное путешествие.
«Трудный день»
15 апреля на большом экране можно увидеть триллер «Трудный день» режиссера Ким Со-хуна, главную роль в котором исполняет еще одна звезда оскароносных «Паразитов» — Ли Сон-гюн. По сюжету, по дороге на похороны матери детектив отдела специальных преступлений Ко Гон-су сбивает человека. Произошедшая авария может мгновенно поставить крест на его карьере, разрушив всю жизнь. Чтобы скрыть преступление, он принимает не самое блестящее решение, которое запустит цепочку не самых приятных для полицейского событий.
«Всегда»
Завершится уикенд 16 апреля — показом ленты 2011 года «Всегда» режиссера Сон Иль-гона. По сюжету, бывший боксер Чхоль-мин теперь работает охранником на парковке и развозит воду в бутылях. Однажды во время вечернего дежурства к нему приходит слепая девушка, которая с прежним охранником смотрела сериалы по вечерам. Между молодыми людьми завязывается дружба, а затем и любовь. Чхоль-мин чувствует, что должен защищать свою любимую и сделать всё возможное, чтобы вернуть ей возможность видеть.
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