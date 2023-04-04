Наш «Тетрис» против вашего «Левиса»: Каким получился байопик культовой игры с Ефремовым и Эджертоном?

Фильм, рассказывающий о распространении по миру гениальной в своей простоте компьютерной забавы «Тетрис», придуманной в 1980-е советским программистом Алексеем Пажитновым, активно использует эстетику видеоигр того времени, да и вообще преподносит весь мир как одно сплошное игровое поле. Титры, выполненные рубленым шрифтом, знакомым миллионам любителей «Тетриса», разделяют повествование на уровни: Level 1, Level 2… Между ними появляются знакомые ностальгические заставки в 8-битной графике с храмом Василия Блаженного и другими локациями, по которым перемещаются персонажи, точнее, пронумерованные игроки.

Игрок 1 — Хэнк Роджерс, хозяин компании Bullet-Proof Software, которая в начале фильма, в 1988-м, бьется, как рыба об лед, стараясь распространить видеоигру го в Японии, куда уроженец Нью-Йорка Роджерс переехал вслед за японской женой. Его семейное счастье начинает трещать по швам, когда он закладывает дом, чтобы купить лицензию на продажу «Тетриса» во всех агрегатных состояниях: для ПК, игровых приставок, аркадных автоматов и карманных устройств. Игрок 2 — Алексей Пажитнов, скромный сотрудник Вычислительного центра им. Дородницына при Академии наук СССР (в фильме он называется без затей The Soviet Computer Science Center), днем работающий «на правительство», а по ночам изобретающий для развлечения игру с использованием деревянной головоломки «пентамино» и компьютера «Электроника 60». На этой машине «каменного века» не было даже видеокарты — подчеркивают авторы фильма с той смесью снисходительности и испуганного уважения, которой отмечено их отношение к Советскому Союзу и его удивительным обитателям, привыкшим обходиться без всего и делать чудеса из ничего.